Теперь будут жить в дикой природе: в заповеднике Одесской области поселились несколько десятков оленей и ланей

Теперь в распоряжении парнокопытных 2200 гектаров территории, пишут "Комментарии" со ссылкой на Rewilding Ukraine. Такое переселение животным организовали не случайно.



В самом сердце украинской дельты Дуная, в Одесской области, поселились сорок оленей и ланей

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"Олени и поля на Белгородском помогут создать и поддерживать богатый биоразнообразием полуоткрытый мозаичный ландшафт с лугами, водоемами и разнообразными растениями" — отмечает специалист по восстановлению экосистем Олег Дьяков.

Как добавляют в общественной организации, после долгой дороги, олени и поля сразу же выпрыгнули из плавучей опоры и побежали исследовать заповедник.

Также, специалисты по восстановлению экосистем с помощью обитания здесь парнокопытных будут исследовать как естественный выпас влиять на ландшафт и экосистему.

Как там объясняют, животные, питаясь растительностью, могут в определенной степени повлиять на уменьшение стихийных пожаров, возникающих в результате избытка растительности.

Освоившись отчасти, новые жители уже стали переселяться на соседние острова румынской территории дельты Дуная в поисках пищи.

Белгородский остров является частью Дунайского биосферного заповедника, а его площадь составляет более 2000 га. Как сообщили в общественной организации, в будущем в Одесской области будут и следующие выпуски животных.

Сама же ОО Rewilding Ukraine занимается устойчивым развитием общин, территорий и работает над восстановлением природных ландшафтов и возвращением диких животных.

Напомним, "Комментарии" писали животные под обстрелами: какая ситуация в харьковском "Фельдман Эко парке" во время войны. "Фельдман Экопарк" оказался на линии огня и подвергается регулярным обстрелам и бомбардировкам.



