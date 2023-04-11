Теперь будут жить в дикой природе: в заповеднике Одесской области поселились несколько десятков оленей и ланей

Рубрики
МЕНЮ
Белоокая Ира
Теперь в распоряжении парнокопытных 2200 гектаров территории, пишут "Комментарии" со ссылкой на Rewilding Ukraine. Такое переселение животным организовали не случайно.
В самом сердце украинской дельты Дуная, в Одесской области, поселились сорок оленей и ланей
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Как добавляют в общественной организации, после долгой дороги, олени и поля сразу же выпрыгнули из плавучей опоры и побежали исследовать заповедник.
Также, специалисты по восстановлению экосистем с помощью обитания здесь парнокопытных будут исследовать как естественный выпас влиять на ландшафт и экосистему.
Как там объясняют, животные, питаясь растительностью, могут в определенной степени повлиять на уменьшение стихийных пожаров, возникающих в результате избытка растительности.
Освоившись отчасти, новые жители уже стали переселяться на соседние острова румынской территории дельты Дуная в поисках пищи.
Белгородский остров является частью Дунайского биосферного заповедника, а его площадь составляет более 2000 га. Как сообщили в общественной организации, в будущем в Одесской области будут и следующие выпуски животных.
Сама же ОО Rewilding Ukraine занимается устойчивым развитием общин, территорий и работает над восстановлением природных ландшафтов и возвращением диких животных.
Напомним, "Комментарии" писали животные под обстрелами: какая ситуация в харьковском "Фельдман Эко парке" во время войны. "Фельдман Экопарк" оказался на линии огня и подвергается регулярным обстрелам и бомбардировкам.
Обсуждения
Новости