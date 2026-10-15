Солнце ошеломит странным поведением: эксперты удивили предупреждением о новом мегашторме

Американский Центр прогнозирования космической погоды NOAA опубликовал обновленный прогноз геомагнитной активности на ближайшие три дня. Согласно предварительным расчетам специалистов, 15 октября магнитных бурь уровня G1 или выше не ожидается . В то же время, в течение суток возможны колебания магнитного поля Земли, интенсивность которых будет изменяться в зависимости от времени.

Магнитная буря. Фото: из открытых источников

Прогноз магнитной активности в Украине по часам

NOAA обнародует данные в трехчасовых интервалах по всемирному координированному времени UTC. Чтобы получить показатели для Украины на 15 октября, нужно учитывать разницу в три часа. Поэтому начало суток по киевскому времени определяют по последнему промежутку в таблице прогноза за 14 октября.

Ожидаемые значения индекса Kp 15 октября по киевскому времени:

· 00:00–03:00 – Kp 3,67;

· 03:00–06:00 – Kp 2,67;

· 06:00–09:00 – Kp 3,33;

· 09:00–12:00 – Kp 3,00;

· 12:00–15:00 – Kp 2,33;

· 15:00–18:00 – Kp 1,67;

· 18:00–21:00 – Kp 1,00;

· 21:00–24:00 – Kp 1,33.

Наибольшую геомагнитную активность прогнозируют в начале суток с полуночи до 03:00. В дальнейшем показатели будут постепенно снижаться, а самый спокойный период ожидается вечером, между 18:00 и 21:00.

Приведенные показатели предварительные и могут корректироваться после получения новых данных. Специалисты анализируют параметры солнечного ветра , позволяющие оценить возможное влияние на магнитосферу Земли. Если наблюдения обнаружат новые возмущения, прогноз геомагнитной активности может быть обновлен.

Портал "Комментарии" уже писал, что период повышенной геомагнитной активности продолжается. После незначительного ослабления магнитных возмущений 11 октября ситуация снова может ухудшиться уже в ближайшие дни.