Магнітний шорм 12 жовтня: Землю накриє небувала буря червоного рівня

Період підвищеної геомагнітної активності триває. Після незначного послаблення магнітних збурень 11 жовтня ситуація знову може погіршитися вже найближчими днями. За попереднім прогнозом, у середу, 14 жовтня, на Землі очікується магнітна буря червоного рівня. Про це свідчать дані сервісу Meteoagent, який відстежує сонячну активність і прогнозує геомагнітні збурення.

Магнітна буря. Фото: з відкритих джерел

У понеділок, 12 жовтня, К-індекс прогнозують на рівні 4. Це відповідає жовтому рівню геомагнітної активності. Сонячний спалах класу С1 також належить до жовтого рівня, тоді як показник резонансу Шумана залишається в зеленій зоні.

За попередніми прогнозами, у вівторок, 13 жовтня, К-індекс істотно не зміниться. Однак уже наступного дня він може підвищитися до 5 балів. Такий показник відповідає магнітній бурі червоного рівня.

Наразі немає визначеності щодо тривалості майбутнього геомагнітного шторму. Прогнози сонячної активності можуть змінюватися, тому ситуацію варто відстежувати за оновленими даними.

У періоди геомагнітних збурень деякі люди скаржаться на головний біль, запаморочення, слабкість, сонливість, нудоту та порушення сну. Також можуть виникати скарги на коливання артеріального тиску й загострення хронічних захворювань.

Водночас наукові дані щодо прямого впливу магнітних бур на самопочуття людей залишаються неоднозначними. Тому не варто автоматично пов’язувати будь-які симптоми із сонячною активністю.

Фахівці радять дотримуватися звичного режиму сну, повноцінно харчуватися, пити достатньо води та регулярно бувати на свіжому повітрі. Також варто не зловживати алкоголем і кофеїном та провітрювати приміщення. Людям із хронічними захворюваннями важливо дотримуватися рекомендацій лікаря й не змінювати самостійно призначене лікування. Якщо з’являються сильний головний біль, біль у грудях або інші тривожні симптоми, слід звернутися по медичну допомогу.

Портал "Коментарі" вже писав, що магнітна буря затримається майже на тиждень: Землю накрив небезпечний шторм G1.