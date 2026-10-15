Сонце приголомшить дивною поведінкою: експерти здивували застереженням про новий мегашторм

Американський Центр прогнозування космічної погоди NOAA опублікував оновлений прогноз геомагнітної активності на найближчі три дні. Згідно з попередніми розрахунками фахівців, 15 жовтня магнітних бур рівня G1 або вище не очікується. Водночас протягом доби можливі коливання магнітного поля Землі, інтенсивність яких змінюватиметься залежно від часу.

Магнітна буря. Фото: з відкритих джерел

Прогноз магнітної активності в Україні за годинами

NOAA оприлюднює дані у трьохгодинних інтервалах за всесвітнім координованим часом UTC. Щоб отримати показники для України на 15 жовтня, потрібно враховувати різницю в три години. Тому початок доби за київським часом визначають за останнім часовим проміжком у таблиці прогнозу за 14 жовтня.

Очікувані значення індексу Kp 15 жовтня за київським часом:

· 00:00–03:00 — Kp 3,67;

· 03:00–06:00 — Kp 2,67;

· 06:00–09:00 — Kp 3,33;

· 09:00–12:00 — Kp 3,00;

· 12:00–15:00 — Kp 2,33;

· 15:00–18:00 — Kp 1,67;

· 18:00–21:00 — Kp 1,00;

· 21:00–24:00 — Kp 1,33.

Найбільшу геомагнітну активність прогнозують на початку доби, з опівночі до 03:00. Надалі показники поступово знижуватимуться, а найспокійніший період очікується ввечері, між 18:00 та 21:00.

Наведені показники є попередніми й можуть коригуватися після отримання нових даних. Фахівці аналізують параметри сонячного вітру, які дають змогу оцінити можливий вплив на магнітосферу Землі. Якщо спостереження виявлять нові збурення, прогноз геомагнітної активності можуть оновити.

Портал "Коментарі" вже писав, що період підвищеної геомагнітної активності триває. Після незначного послаблення магнітних збурень 11 жовтня ситуація знову може погіршитися вже найближчими днями.