Солнце не на шутку насторожило странными вспышками: эксперты срочно предупредили о новой буре.

Во вторник, 4 августа, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируют, однако астрономы продолжают следить за активностью Солнца из-за возможности возникновения вспышек класса М. Хотя солнечная активность остается низкой, полностью исключать ее усиления специалисты не советуют.

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По прогнозу метеорологов, геомагнитное поле Земли в течение дня будет колебаться от спокойного до умеренно активного уровня. Магнитосфера будет оставаться несколько возбужденной, однако оснований ожидать сильных геомагнитных бурей пока нет.

Наблюдения за последние сутки также свидетельствуют об относительно спокойной ситуации на Солнце. Исследователи зафиксировали лишь одну солнечную вспышку класса С, которая относится к категории слабых и не представляет опасности для Земли. В то же время вероятность появления вспышек класса М сохраняется, хотя их риск оценивается как невысокий.

По предварительным прогнозам, до 7 августа мощных магнитных бурь не ожидается. Если солнечная активность не будет расти, геомагнитная обстановка будет стабильной.

Несмотря на это, врачи напоминают, что даже незначительные колебания геомагнитного поля могут влиять на людей с повышенной метеочувствительностью. Некоторые могут жаловаться на головную боль, усталость, сонливость, перепады АД или ухудшение общего самочувствия. Особенно внимательными к своему здоровью рекомендуют быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими недугами.

Чтобы легче перенести возможные изменения геомагнитной обстановки, специалисты советуют соблюдать режим сна, пить достаточное количество воды, избегать чрезмерных физических нагрузок, ограничить употребление алкоголя и кофеина, а также проводить больше времени на свежем воздухе.

Ранее "Комментарии" уже писали, что в понедельник, 3 августа, Землю накрыла мощная магнитная буря красного уровня. По данным сервиса Meteoagent, геомагнитная активность достигла К-индекса 5,1, что соответствует уровню G1 и может влиять на самочувствие метеочувствительных людей.