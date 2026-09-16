Шторм на Солнце 16 сентября: эксперты удивили тревожным прогнозом магнитных бурь

В ближайшие несколько дней геомагнитная обстановка на Земле может оставаться нестабильной из-за изменений солнечной активности. Основным фактором станет поток учащенного солнечного ветра, связанный с корональной дырой в северной части Солнца. Поэтому специалисты прогнозируют периоды повышенной геомагнитной активности, а 16–17 сентября при определенных условиях возможно достижение уровня слабой магнитной бури G1.

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По прогнозу Британской геологической службы дополнительно на космическую погоду могут повлиять солнечные выбросы, зафиксированные 13 и 14 сентября. Совокупность этих факторов способна повлечь за собой колебания магнитного поля нашей планеты.

Самые заметные перемены ожидаются 16 сентября. Скорость солнечного ветра должна вырасти, поэтому геомагнитное поле может перейти в более активное состояние. В определенные часы не исключаются условия, соответствующие слабой магнитной буре категории G1.

17 сентября ситуация тоже может оставаться беспокойной. Повышенная скорость солнечного ветра будет влиять на магнитосферу Земли, поэтому специалисты допускают отдельные периоды усиленной активности и вероятность слабого геомагнитного шторма.

Уже 18 сентября обстановка, по предварительным прогнозам, должна постепенно стабилизироваться. В то же время полный возврат к спокойным показателям сразу может не состояться: остаточные геомагнитные возмущения еще способны наблюдаться в течение дня.

Буря категории G1 является самым слабым уровнем по пятибалльной шкале геомагнитных штормов. Обычно такие явления не представляют значительной опасности для населения. В то же время, геомагнитные возмущения могут оказать определенное влияние на технологические системы. В частности, возможны незначительные колебания в работе спутников, радиосвязи и навигационного оборудования. В высоких широтах могут возникать более благоприятные условия для наблюдения полярного сияния.

Портал "Комментарии" уже писал , что в ближайшие несколько дней геомагнитная обстановка будет оставаться нестабильной из-за влияния двух корональных дыр на Солнце. Ожидается усиление потока солнечного ветра, который будет взаимодействовать с магнитным полем Земли и вызвать его возмущение. По прогнозу Британской геологической службы повышенная активность может сохраняться в течение нескольких суток.