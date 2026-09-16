logo_ukra

BTC/USD

75634

ETH/USD

2400.38

USD/UAH

44.64

EUR/UAH

51.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Екологія Шторм на Сонці 16 вересня: експерти здивували тривожним прогнозом магнітних бур
commentss НОВИНИ Всі новини

Шторм на Сонці 16 вересня: експерти здивували тривожним прогнозом магнітних бур

Під час магнітної бурі середньої інтенсивності насамперед спостерігаються помітні коливання геомагнітного поля Землі

16 вересня 2026, 10:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

У найближчі кілька днів геомагнітна обстановка на Землі може залишатися нестабільною через зміни сонячної активності. Основним чинником стане потік прискореного сонячного вітру, пов'язаний із корональною дірою у північній частині Сонця. Через це фахівці прогнозують періоди підвищеної геомагнітної активності, а 16–17 вересня за певних умов можливе досягнення рівня слабкої магнітної бурі G1. 

Шторм на Сонці 16 вересня: експерти здивували тривожним прогнозом магнітних бур

Фото: з відкритих джерел

За прогнозом Британської геологічної служби, додатково на космічну погоду можуть вплинути сонячні викиди, зафіксовані 13 та 14 вересня. Сукупність цих факторів здатна спричинити коливання магнітного поля нашої планети. 

Найпомітніші зміни очікуються 16 вересня. Швидкість сонячного вітру має зрости, через що геомагнітне поле може перейти у більш активний стан. У певні години не виключаються умови, які відповідатимуть слабкій магнітній бурі категорії G1. 

17 вересня ситуація також може залишатися неспокійною. Підвищена швидкість сонячного вітру продовжуватиме впливати на магнітосферу Землі, тому фахівці допускають окремі періоди посиленої активності та ймовірність слабкого геомагнітного шторму. 

Вже 18 вересня обстановка, за попередніми прогнозами, має поступово стабілізуватися. Водночас повного повернення до спокійних показників одразу може не відбутися: залишкові геомагнітні збурення ще здатні спостерігатися протягом дня. 

Буря категорії G1 є найслабшим рівнем за п'ятибальною шкалою геомагнітних штормів. Зазвичай такі явища не становлять значної небезпеки для населення. Водночас геомагнітні збурення можуть мати певний вплив на технологічні системи. Зокрема, можливі незначні коливання в роботі супутників, радіозв'язку та навігаційного обладнання. У високих широтах також можуть виникати сприятливіші умови для спостереження полярного сяйва. 

Портал "Коментарі" вже писав, що у найближчі кілька днів геомагнітна обстановка залишатиметься нестабільною через вплив двох корональних дір на Сонці. Очікується посилення потоку сонячного вітру, який взаємодіятиме з магнітним полем Землі та спричинятиме його збурення. За прогнозом Британської геологічної служби, підвищена активність може зберігатися протягом кількох діб.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини