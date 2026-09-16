Шторм на Сонці 16 вересня: експерти здивували тривожним прогнозом магнітних бур

У найближчі кілька днів геомагнітна обстановка на Землі може залишатися нестабільною через зміни сонячної активності. Основним чинником стане потік прискореного сонячного вітру, пов'язаний із корональною дірою у північній частині Сонця. Через це фахівці прогнозують періоди підвищеної геомагнітної активності, а 16–17 вересня за певних умов можливе досягнення рівня слабкої магнітної бурі G1.

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За прогнозом Британської геологічної служби, додатково на космічну погоду можуть вплинути сонячні викиди, зафіксовані 13 та 14 вересня. Сукупність цих факторів здатна спричинити коливання магнітного поля нашої планети.

Найпомітніші зміни очікуються 16 вересня. Швидкість сонячного вітру має зрости, через що геомагнітне поле може перейти у більш активний стан. У певні години не виключаються умови, які відповідатимуть слабкій магнітній бурі категорії G1.

17 вересня ситуація також може залишатися неспокійною. Підвищена швидкість сонячного вітру продовжуватиме впливати на магнітосферу Землі, тому фахівці допускають окремі періоди посиленої активності та ймовірність слабкого геомагнітного шторму.

Вже 18 вересня обстановка, за попередніми прогнозами, має поступово стабілізуватися. Водночас повного повернення до спокійних показників одразу може не відбутися: залишкові геомагнітні збурення ще здатні спостерігатися протягом дня.

Буря категорії G1 є найслабшим рівнем за п'ятибальною шкалою геомагнітних штормів. Зазвичай такі явища не становлять значної небезпеки для населення. Водночас геомагнітні збурення можуть мати певний вплив на технологічні системи. Зокрема, можливі незначні коливання в роботі супутників, радіозв'язку та навігаційного обладнання. У високих широтах також можуть виникати сприятливіші умови для спостереження полярного сяйва.

Портал "Коментарі" вже писав, що у найближчі кілька днів геомагнітна обстановка залишатиметься нестабільною через вплив двох корональних дір на Сонці. Очікується посилення потоку сонячного вітру, який взаємодіятиме з магнітним полем Землі та спричинятиме його збурення. За прогнозом Британської геологічної служби, підвищена активність може зберігатися протягом кількох діб.