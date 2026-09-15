Сонце нещадно вдарить по Землі: названо дати нового вкрай небезпечного мегашторму

У найближчі кілька днів геомагнітна обстановка залишатиметься нестабільною через вплив двох корональних дір на Сонці. Очікується посилення потоку сонячного вітру, який взаємодіятиме з магнітним полем Землі та спричинятиме його збурення. За прогнозом Британської геологічної служби, підвищена активність може зберігатися протягом кількох діб.

Магнітна буря. Фото: з відкритих джерел

Найбільш неспокійними мають стати 15 та 16 вересня. У ці дні фахівці прогнозують геомагнітні бурі рівня G1, які належать до слабких. Водночас швидкого повернення до повністю спокійної ситуації не очікується. Лише 17 вересня активність почне поступово знижуватися, хоча магнітне поле Землі ще залишатиметься збуреним.

За даними сервісу Meteoagent, 15 вересня К-індекс може сягати приблизно 4,7, що свідчить про помітні геомагнітні коливання. Схожі показники прогнозуються і на 16 вересня. Уже 17 вересня К-індекс може опуститися приблизно до 3,7, що означатиме поступове послаблення активності.

Причиною нинішньої ситуації називають корональні діри — області в сонячній короні, з яких у космічний простір виходять швидкі потоки заряджених частинок. Досягаючи Землі, вони здатні викликати збурення її магнітного поля. Інтенсивність прогнозованих бур може змінюватися залежно від параметрів сонячного вітру.

Водночас твердження про значний вплив магнітних бур на здоров’я людей залишаються предметом досліджень. Деякі люди пов’язують періоди підвищеної сонячної активності з головним болем, слабкістю, сонливістю, запамороченням або коливаннями тиску, однак такі симптоми можуть мати багато інших причин. Тому в разі помітного погіршення самопочуття не варто автоматично пояснювати його геомагнітною активністю.

Портал "Коментарі" вже писав, що новий робочий тиждень розпочнеться зі спокійної геомагнітної ситуації, однак уже за кілька днів активність Сонця може відчутно посилитися. За прогнозом сервісу Meteoagent, найближчим часом серйозних магнітних бур не очікується, проте період затишшя буде нетривалим.