"Самое безобразное животное в мире" назвали рыбой года

Рыба-капля в 2013 году стала официальным талисманом Общества сохранения безобразных животных и получила титул "Самого безобразного животного в мире". Однако в 2025 году она получила новый статус и стала рыбой года в Новой Зеландии.

Рыба-капля (Psychrolutes marcidus). Фото из открытых источников

Экологическая организация Mountain to Sea Conservation Trust в Новой Зеландии в рамках конкурса, направленного на повышение осведомленности о морской и пресноводной жизни, присудила рыбе-капле титул "Рыбы года". Она одержала безоговорочную победу почти в 1300 голосов из 5500.

Рыба-капля стала всемирно известна еще в 2003 году после появления ее необычного снимка, где она была дряблого розового цвета с грустным лицом. Несмотря на то, что этот вид ассоциируется с "расплывчатой" желеобразной массой, в природной среде рыба-капля имеет обычную форму. Она обитает на глубинах 600-1200 метров у берегов Австралии и Тасмании, где высокое давление воды поддерживает ее тело в нормальном виде.

Когда эту рыбу поднимают на поверхность, резкое понижение давления вызывает деформацию ее тканей, что и создает характерный "безобразный" вид. Первый экземпляр рыбы-капли был найден у побережья Новой Зеландии в 1983 году, но научное описание вида появилось только десятилетия спустя.

Рыба-капля в природной среде

Хотя рыба-капля стала интернет-мемом, ее победа в конкурсе "Рыба года" имеет важное значение. Организаторы стремятся привлечь внимание к сохранению редких и малоизвестных морских видов, которые часто остаются без внимания из-за своей внешности.

"У нас нет проблемы с победой рыбы-капли. Это все еще победа для глубоководных экосистем и повышает осведомленность об экологических последствиях разрушительного донного траления", — заявил представитель экологической организации Аарон Паккард.

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