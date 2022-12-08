Россия создает экоцид в Украине. Умерли тысячи животных (ВИДЕО)



















Полномасштабное вторжение России в Украину оказывает значительное негативное влияние на окружающую среду. Сотрудники одного из национальных парков Украины собирают доказательства российских преступлений и планируют привлечь Российскую Федерацию к ответственности за созданный экоцид в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Youtube United24.

Только 5% тел мертвых дельфинов выбрасывает на берег. Скрин из видео United24

На обнародованном видео на платформе United24 работники украинских парков рассказывают о преступных действиях РФ по дикой природе. На видео отмечается, что 6% Украины находятся под охраной национальных парков.

В национальном парке "Тузловские лиманы", который находится вблизи Одессы, можно было увидеть море, соленые озера, а также птиц и дельфинов, которые в результате войны погибают здесь. Работник национального парка Иван Рисев рассказывает, что тысячи дельфинов погибли от военных действий россиян, в большом количестве находившихся на территории вблизи нацпарка "Тузловские лиманы". Именно он мониторит последствия русских военных действий на дикую природу.

"Мы оцениваем, что в результате войны погибли по меньшей мере 50 тыс. дельфинов" – утверждает Иван Рисев.

Это 20% от общего количества дельфинов в акваториях Черного моря, то есть, каждый пятый дельфин погиб из-за действий русской армии. Украина признает такие действия как экоцид и военное преступление России.

Посмотреть видео с работником нацпарка, рассказывающим об экоциде россиян можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что россияне в одном из зоопарков съели кенгуру, бизона и других животных.

Также "Комментарии" писали, что один из президентов стран ЕС настаивает на создании гарантий безопасности России.

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