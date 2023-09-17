Россия нашла новый путь для доставки нефти: это чревато катастрофой

Россия начала транспортировать нефть через Арктику на танкерах, не предназначенных для прохода через места со льдом. Такие действия чреваты масштабной экологической катастрофой в регионе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Financial Times.

Ледокол в Арктике. Фото из открытых источников

Два российских танкера "Леонид Лоза" и "НС Браво" отправились из России в Китай через Северный Ледовитый океан. Как отмечает Financial Times, впервые одним из самых опасных маршрутов в мире курсировали корабли с тонкими корпусами, которые не имеют усилений, чтобы выдержать давление льда.

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Эксперты издания оценили, что эти танкеры, не являющиеся привычными ледоколом, теоретически имеют возможность двигаться через водоемы на севере в сентябре и октябре, однако это очень рискованно: лед может разрушить корпуса, не имеющие должного укрепления.

"Использование танкеров не ледового класса значительно повышает и без того высокую вероятность аварии", – сказал представитель Greenpeace Чарли Кроник.

Подобной позиции придерживается и эксперт по судоходству и Арктике с организации Bellona Сигурд Энге, который назвал такую практику россиян "чрезвычайно рискованной".

Эксперты отмечают, что движение льда на таких участках очень непредсказуемо, даже его отсутствие создает мощные волны, которые предоставляют высокие риски для танкеров. В конце июля несколько судов столкнулись со слишком толстым льдом в Восточно-Сибирском море, и их пришлось сопровождать с помощью ледокола.

Кроме того, российские танкеры "Леонид Лоза" и "НС Браво" имеют 12 и 13 лет соответственно. А в 2020 году российские инспекторы сообщали о коррозии на борту последнего.

После введения санкций, Россия создала "теневой флот", которым пытается продавать нефть в другие страны. Россия все чаще использует путь через Арктику и, таким образом, перенаправляет продажи нефти на азиатские рынки. Путь из российского порта Приморск вблизи Санкт-Петербурга в Китай занимает на 10 дней меньше, чем через Суэцкий канал, что экономит для России около полумиллиона долларов на топливе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у россиян осталась только одна возможность попасть в Европу на автомобилях.

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