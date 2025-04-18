Психическое здоровье людей может ухудшиться: ученые пришли к новому открытию о потеплении

Глобальное потепление очень сильно сказывается на психическом здоровье людей. К такому выводу пришли ученые после нового исследования, опубликованного в журнале Nature Climate Change.

Глобальное потепление. Фото: из открытых источников

Ученые предупреждают, что повышение температуры может привести к большему количеству расстройств психического здоровья.

Как сообщается, высокие температуры уже способствуют тысячам случаев плохого психического здоровья каждый год. Это число может резко возрасти к 2050 году, поскольку планета продолжает нагреваться.

"От легкого стресса до серьезных состояний, таких как шизофрения, повышение температуры усложняет жизнь миллионов людей", — говорит доктор Пэн Би, ведущий автор исследования из Школы общественного здравоохранения Университета Аделаиды.

В частности, ученые констатировали, что аномально высокие температуры приводят к ежегодной потере более 8450 лет здоровой жизни в Австралии. Это около 1,8% от общего бремени психических и поведенческих расстройств в стране.

Исследователи предупреждают, что к 2050 году это число может удвоиться. Все из-за того, что климат продолжает теплеть, а волны тепла становятся все длиннее.

Больше всего вреда от больших температур для молодых людей в возрасте от 15 до 44 лет. Они могут страдать на широкий спектр заболеваний, связанных с эмоциональной регуляцией, мышлением и поведением, включая тревогу, депрессию, биполярное расстройство, шизофрению, расстройства, связанные с употреблением алкоголя и наркотиков.

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