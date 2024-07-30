logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Пропадут ли снежные зимы и прохладное лето: как глобальное потепление изменит погоду в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Пропадут ли снежные зимы и прохладное лето: как глобальное потепление изменит погоду в Украине

Покататься на санках в будущем будет проблемой из-за глобального потепления в мире

сегодня, 21:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом в интервью "Главкому" рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.

Пропадут ли снежные зимы и прохладное лето: как глобальное потепление изменит погоду в Украине

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Он отметил, что утверждение о том, что уже через несколько лет мы будем с ностальгией вспоминать "прохладное" лето 2024 года с температурами под 40 градусов, является преувеличением. Пешняк объяснил, что естественные колебания имеют достаточно большой диапазон, что затрудняет наблюдение за настоящими климатическими тенденциями. В ближайшие годы могут быть жаркими, а затем несколько последующих – прохладными, и так все это будет колебаться неоднократно.

Также Пишняк успокоил тех, кто хочет видеть снег зимой, отметив, что даже при самых плохих климатических сценариях снег все еще будет выпадать. Хотя есть вероятность, что он не будет держаться на поверхности длительное время. "Скажем так: не каждый год выйдет прокатиться на санках. Последняя зима была довольно снежной, а предыдущие – не очень", – рассказал эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что некоторые территории Украины могут уйти под воду . Сотрудница отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра Елена Палагнюк сообщила, что глобальное потепление никому не принесет пользы. Потому что низменные прибрежные территории на юге Украины тоже могут уйти под воду – это почти один миллион гектаров территории.

Синоптик продолжила, что 2023 год превзошел все рекорды, потому что стал самым теплым, учитывая историю метеорологических наблюдений. Она продолжила, что когда глобальная температура повысится на 2 °С, то изменение климата станет неотвратимым.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://glavcom.ua/longreads/mi-nablizhajemosja-do-umov-jaki-buli-v-epokhu-dinozavriv-intervju-z-klimatolohom-pro-zmini-jaki-perezhivaje-planeta-1012268.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости