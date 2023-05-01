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Президент Бразилии принял важное решение для защиты окружающей среды

Президент Бразилии Лула да Силва принял закон о защите амазонских лесов и коренных народов.

сегодня, 20:00
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Автор:

Slava Kot

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва совершил поворот в национальной политике защиты природной среды и мест обитания коренных народов бразильской Амазонии. Лидер страны объявил о создании заповедников в районах, населенных коренными народами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter президент Бразилии Лулы да Силвы.

Президент Бразилии принял важное решение для защиты окружающей среды

Президент Бразилии Лула да Силва и коренные жители Амазонии. Фото из открытых источников

Торжественное подписание указов состоялось в столице страны, Бразилиа, в конце пятидневной встречи представителей коренных народов, живущих с незапамятных времен в районе и тропических лесов Амазонки.


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Таким образом, президент Бразилии Лула да Силва выполнил обещание, которое давал во время прошлогодней избирательной кампании, когда обязался остановить процесс вырубки амазонских лесов.

"Сегодня мы демаркируем 6 территорий коренных народов, это важный шаг. Правительство существует, чтобы служить интересам народа", – написал Лула да Силва.

Бразильский научный журнал Nature сообщил в своем последнем выпуске, что за последние четыре года темпы вырубки лесов в Амазонке для земледелия, возделывания земли, законной и незаконной эксплуатации ресурсов ускорились на 129%. Ученые отмечают, что огромные тропические леса Амазонки поглощают огромное количество углекислого газа и выполняют важнейшую функцию в замедлении изменения климата на нашей планете.

В январе этого года президент Лула да Силва впервые в истории страны создал Министерство по делам коренных народов. А теперь новым указом два из шести заповедников коренных народов Бразилии, определенные указом президента, расположены в Амазонии и имеют общую площадь 161 тыс. га.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что венгерский браконьер застрелил уникального серого волка-рекордсмена. Теперь мужчина предстанет перед судом.

Также "Комментарии" писали о двух моделях ученых, которые предусмотрели количество населения на планете до 2100 года.



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Источник: https://twitter.com/LulaOficial/status/1652019447815651332
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