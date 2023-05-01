Президент Бразилии принял важное решение для защиты окружающей среды

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва совершил поворот в национальной политике защиты природной среды и мест обитания коренных народов бразильской Амазонии. Лидер страны объявил о создании заповедников в районах, населенных коренными народами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter президент Бразилии Лулы да Силвы.

Президент Бразилии Лула да Силва и коренные жители Амазонии. Фото из открытых источников

Торжественное подписание указов состоялось в столице страны, Бразилиа, в конце пятидневной встречи представителей коренных народов, живущих с незапамятных времен в районе и тропических лесов Амазонки.

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Таким образом, президент Бразилии Лула да Силва выполнил обещание, которое давал во время прошлогодней избирательной кампании, когда обязался остановить процесс вырубки амазонских лесов.

"Сегодня мы демаркируем 6 территорий коренных народов, это важный шаг. Правительство существует, чтобы служить интересам народа", – написал Лула да Силва.

Бразильский научный журнал Nature сообщил в своем последнем выпуске, что за последние четыре года темпы вырубки лесов в Амазонке для земледелия, возделывания земли, законной и незаконной эксплуатации ресурсов ускорились на 129%. Ученые отмечают, что огромные тропические леса Амазонки поглощают огромное количество углекислого газа и выполняют важнейшую функцию в замедлении изменения климата на нашей планете.

В январе этого года президент Лула да Силва впервые в истории страны создал Министерство по делам коренных народов. А теперь новым указом два из шести заповедников коренных народов Бразилии, определенные указом президента, расположены в Амазонии и имеют общую площадь 161 тыс. га.

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