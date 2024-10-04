Питер Джексон хочет вернуть к жизни вымершую птицу

Легендарный кинорежиссер Питер Джексон, известный своими трилогиями "Властелин колец" и "Хоббит", сделал значительную инвестицию в научный проект с целью вернуть к жизни вымершую птицу додо (дронт маврикийский). Режиссер вложил 10 миллионов долларов в стартап Colossal Biosciences, компанию, специализирующуюся на восстановлении вымерших животных.

Питер Джексон. Фото из открытых источников

Компания Colossal Biosciences основана в 2021 году, уже обрела популярность благодаря своим амбициозным планам вернуть на планету не только додо, но и шерстистого мамонта и тасманского тигра. Основная цель компании – использовать передовые технологии генной инженерии для восстановления утраченных видов и одновременно обеспечивать финансовую прибыль через разработку и внедрение инновационных биотехнологий.

Проект возвращения додо сосредоточен на восстановлении его популяции на острове Маврикий, где птица вымерла в XVII веке из-за деятельности человека. Colossal Biosciences сотрудничает с Маврикийским фондом дикой природы, чтобы обеспечить надлежащие условия для повторной интродукции этого вида.

Питер Джексон присоединился к известным инвесторам, таким как спортсмены Том Брейди и Тайгер Вудс, актеры Крис Хэмсворт и Пэрис Хилтон, также поддержавшие финансово этот проект. По словам представителей Джексона, режиссер инвестировал в проект Colossal Biosciences 10 миллионов долларов, поскольку стремится предотвратить вымирание животных в своей родной Новой Зеландии, а также поддержать глобальные инициативы по охране биоразнообразия.

Птица Додо

Несмотря на то, что компания вызвала скептицизм со стороны палеогенетиков, и концепция возвращения маврикийского дронта подвергается насмешкам, стартап Colossal Biosciences уже собрал 235 миллионов долларов с момента своего основания.

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