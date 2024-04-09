Огромное кладбище пингвинов нашли ученые в Антарктиде: в чем угроза

Научная экспедиция ученых из Австралии обнаружила не менее 532 мертвых пингвинов Адели на острове Героина близ Антарктиды. Ученые делают дополнительные анализы, однако все указывает, что причиной смерти стал вирус птичьего гриппа H5N1.



Пингвины в Антарктиде. Фото из открытых источников

На острове Героина раз в год размножается около 300 тыс. пингвинов. Чтобы не беспокоить птиц, ученые из Федерального университета Австралии прибыли сюда после периода размножения и обнаружили кладбище из более 500 мертвых пингвинов.

Ученые взяли образцы и отправили их в лабораторию, однако окончательные результаты будут готовы только через несколько месяцев. Ученые особенно обеспокоены тем, что это может быть вирус птичьего гриппа H5N1, который особенно быстро распространился среди дикой природы Антарктиды, после первого зафиксированного случая в Южной Америке в 2022 году.

"Это может оказать огромное влияние на дикую природу, которая испытала влияние таких факторов, как изменение климата и другие экологические стрессы", — говорит биолога и участница экспедиции Меган Дьюар.

По ее словам, хоть они наткнулись на сотни мертвых пингвинов, однако животных погибло по меньшей мере несколько тысяч. Помимо острова Героина ученые обнаружили вирус H5N1 на других близлежащих островах у поморников – морских птиц, которые питаются яйцами и птенцами пингвинов.

Ученые утверждают, что тревожное открытие может иметь ужасные последствия в будущем и способствовать вымиранию видов, находящихся под угрозой исчезновения. Дьюар считает, что следующей весной во время своего периода размножения императорские пингвины станут жертвами птичьего гриппа.

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