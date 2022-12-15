Одна из стран Европы запрещает пластиковую посуду

Британское правительство после консультаций планирует запретить пластиковую посуду. Правительства Шотландии и Уэльса уже работают над аналогичными мерами. Их предлагают в ближайшие недели заменить биоразлагаемыми альтернативами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на английское издание Independent.



В Великобритании запретят пластиковую посуду. Фото: из открытых источников

Консультации по поиску альтернатив для пластиковой посуды проходили с ноября 2021 по февраль 2022 год, однако только сейчас правительство Британии вернулось к этому вопросу, а министр охраны окружающей среды Тереза Коффи готова принять запрет.

"Мы полны решимости идти дальше и быстрее, чтобы сократить, повторно использовать и переработать больше наших ресурсов, чтобы трансформировать нашу отрасль утилизации отходов и выполнить наши обязательства в амбициозном 25-летнем плане защиты окружающей среды", — сообщил представитель Департамента охраны окружающей среды .

В 2020 году правительство Великобритании запретило одноразовые соломинки, ватные палочки и пластиковые мешалки к напиткам.

"Крайне важно сократить нашу зависимость от одноразового пластика", — уверяют в британском правительстве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские войска совершают экоцид на территории Украины. Согласно подсчетам ученых из-за войны войны в акватории Черного моря погибло более 50 тыс. дельфинов, что составляет 20% от общей популяции этих животных в черноморских водах.

Также "Комментарии" писали о том, что российские военные в украинском зоопарке съели кенгуру, бизона, осла и других животных.

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