Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Британское правительство после консультаций планирует запретить пластиковую посуду. Правительства Шотландии и Уэльса уже работают над аналогичными мерами. Их предлагают в ближайшие недели заменить биоразлагаемыми альтернативами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на английское издание Independent.
В Великобритании запретят пластиковую посуду. Фото: из открытых источников
Консультации по поиску альтернатив для пластиковой посуды проходили с ноября 2021 по февраль 2022 год, однако только сейчас правительство Британии вернулось к этому вопросу, а министр охраны окружающей среды Тереза Коффи готова принять запрет.
В 2020 году правительство Великобритании запретило одноразовые соломинки, ватные палочки и пластиковые мешалки к напиткам.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские войска совершают экоцид на территории Украины. Согласно подсчетам ученых из-за войны войны в акватории Черного моря погибло более 50 тыс. дельфинов, что составляет 20% от общей популяции этих животных в черноморских водах.
Также "Комментарии" писали о том, что российские военные в украинском зоопарке съели кенгуру, бизона, осла и других животных.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости