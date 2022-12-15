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Одна из стран Европы запрещает пластиковую посуду

Министр охраны окружающей среды Тереза Коффи намерен запретить одноразовые пластиковые столовые приборы, тарелки, чашки, палочки к воздушным шарам, контейнеры для еды и напитков.

сегодня, 22:10
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Автор:

Slava Kot

Британское правительство после консультаций планирует запретить пластиковую посуду. Правительства Шотландии и Уэльса уже работают над аналогичными мерами. Их предлагают в ближайшие недели заменить биоразлагаемыми альтернативами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на английское издание Independent.

Одна из стран Европы запрещает пластиковую посуду

В Великобритании запретят пластиковую посуду. Фото: из открытых источников

Консультации по поиску альтернатив для пластиковой посуды проходили с ноября 2021 по февраль 2022 год, однако только сейчас правительство Британии вернулось к этому вопросу, а министр охраны окружающей среды Тереза Коффи готова принять запрет.

"Мы полны решимости идти дальше и быстрее, чтобы сократить, повторно использовать и переработать больше наших ресурсов, чтобы трансформировать нашу отрасль утилизации отходов и выполнить наши обязательства в амбициозном 25-летнем плане защиты окружающей среды", — сообщил представитель Департамента охраны окружающей среды .

В 2020 году правительство Великобритании запретило одноразовые соломинки, ватные палочки и пластиковые мешалки к напиткам.

"Крайне важно сократить нашу зависимость от одноразового пластика", — уверяют в британском правительстве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские войска совершают экоцид на территории Украины. Согласно подсчетам ученых из-за войны войны в акватории Черного моря погибло более 50 тыс. дельфинов, что составляет 20% от общей популяции этих животных в черноморских водах.

Также "Комментарии" писали о том, что российские военные в украинском зоопарке съели кенгуру, бизона, осла и других животных.



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Источник: https://www.independent.co.uk/climate-change/news/single-use-plastic-ban-england-therese-coffey-b2244743.html
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