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Обменять лампу накаливания на LED можно в отделении "Укрпочты": детали программы

Программа будет проходить в несколько этапов

сегодня, 15:59
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Автор:

Давиденко Евгения

Замена ламп накаливания на новые светодиодные LED-лампы будет проходить в отделениях "Укрпочты" поэтапно по всем регионам. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Telegram-канал "Укрпочты".

Обменять лампу накаливания на LED можно в отделении "Укрпочты": детали программы

Фото: https://pixabay.com/

В компании сообщили, что 16 января стартует бета-тестирование регистрации в приложении "Действие". После этого проект запустится в обычном режиме – ориентировочное начало – конец января. Обмен ламп накаливания на LED возможен после регистрации в "Действии". В приложении можно получить сообщение-подтверждение, что лампы в отделении. Другой способ — прийти в отделение "Укрпочты" и на месте узнать, есть ли лампы. 

"Снабжение ламп пройдет в несколько этапов в течение нескольких недель, а обмен охватит даже передвижные отделения в малых селах. Сроки выдачи зависят в первую очередь от снабжения", — говорится в сообщении.

В логистическом операторе отметили, что для обмена человеку нужно иметь при себе паспорт, РНОКПП (налоговый номер) и лампы накаливания.

В "Укрпочте" подчеркнули, что проект реализуется при поддержке Министерства экономики Украины, Министерства цифровой трансформации, а также Европейского Союза.

Как известно, во время обращения Президента Украины к участникам конференции "Солидарные с украинским народом" Владимир Зеленский отметил, что практическим результатом конференции могла бы стать договоренность о финансировании проекта по закупке LED-ламп для Украины. По его словам, 50 миллионов таких ламп позволят сэкономить около 1 гигаватта электричества. Учитывая, что средний дефицит в нашей энергосистеме около 2,5 гигаватта, этот проект также должен помочь.








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Источник: https://t.me/ukrposhta_news/815
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 16:08

Поки запустять цю програму, вже і період довгих ночей скінчіться. Відповідно, і навантаження/споживання енергії для освітлення зменшиться. Краще б доручили комусь більш спритному, може Новій пошті або ще комусь.

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