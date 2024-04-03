Не убивайте этих красных насекомых: они приносят пользу

В начале весны, когда становится тепло, а деревья начинают цвести, мы можем заметить на тротуарах и стволах деревьев сотни маленьких красных "жучков". Часто этих насекомых топчут или уничтожают инсектицидами люди, однако, они приносят пользу.



Клоп-москаль или красный клоп

Красноклоп красный (лат. Pyrrhocoris apterus) – это распространенное насекомое размером около сантиметра подряда клопов с характерными красно-черными узорами, которое встречается в Европе, Азии и Северной Африке. Насекомое имеет много названий, в частности казачек, клоп-солдатик, клоп-москаль, или в народе их называют "жук-пожарный". Обычно красноклопа можно увидеть в больших группах около сотни особей в нижней части ствола деревьев.

У красноклопа красного брачный период длится с апреля по май. Именно в это время мы можем видеть большое количество этих насекомых соединенными брюшками друг к другу. Этот период спаривания у клопов может длиться от 12 часов до семи дней.

Вопреки расхожему мнению, клоп-москаль практически не вредит садам, а также не ест овощи и фрукты. Кроме того, он не ядовит и не кусается. Эти насекомые в основном питаются соком плодов липы и акации, дополняют свой рацион остатками мертвых насекомых. Кроме того, они могут быть полезны, ведь естественным образом уничтожают комаров. В случае недостаточного количества пищи в популяции клопа-москаля может происходить каннибализм.

Свое название москалик или клоп-москаль эти насекомые получили благодаря узору надкрылий. Украинский естествоиспытатель Иван Верхратский в 19 веке указал, что они похожи на яркие кафтаны московских стрелков. Дальше украинский писатель и этнограф Борис Гринченко добавил название клоп-москаль в свой четырехтомный словарь.

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