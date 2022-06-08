Нардеп о переработке мусора: наш шанс на изменения в этом году мы упускаем

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Кравцев Сергей
Сегодня в 12:00 на ЭкомКомитете началось рассмотрение проекта закона 2207-1-д, который подготовлен ко второму чтению. Как сообщает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил нардеп Александр Мариковский. Он отметил, что еще на стадии подготовки этого проекта была учтена уникальная возможность нашего государства совершить квантовый скачок в реформе сферы отходов.
Переработка мусора. Фото: из открытых источников
Читайте на портале "Комментарии" – министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в Турции встречу со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Переговоры касаются разблокировки экспорта зерна из Украины. Какие ожидания от этих переговоров? Какие условия могут быть приемлемыми для Украины? Наше издание с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – с дистанционкой или без – в Минобразования рассказали, каким будет новый учебный год.
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