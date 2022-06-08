Нардеп о переработке мусора: наш шанс на изменения в этом году мы упускаем

Сегодня в 12:00 на ЭкомКомитете началось рассмотрение проекта закона 2207-1-д, который подготовлен ко второму чтению. Как сообщает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил нардеп Александр Мариковский. Он отметил, что еще на стадии подготовки этого проекта была учтена уникальная возможность нашего государства совершить квантовый скачок в реформе сферы отходов.

Переработка мусора. Фото: из открытых источников

"Мы работали по сценарию и расчетам Всемирного банка, где было принято решение делать акцент на вложении не в строительство новых полигонов, а в то, чтобы частный сектор вкладывал в новые объекты переработки и была бы достигнута существенная переработка!", — заметил нардеп .

"К сожалению, наша модель реформы была нивелирована. И потому мы получим еще больше полигонов, а бизнес по переработке в конкурентных условиях даже не появится. Если все этого и ждали, то кто я такой, чтобы думать исключительно контекстами реформы? Александр Юрченко и Яценко Антон поддерживают эту версию закона! Это признак того, что наш шанс на изменения в этом рынке мы упускаем", – отметил Александр Мариковский.

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