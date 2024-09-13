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На восстановление уйдут годы: что известно о состоянии воды в Десне

В Черниговской и Сумской области собрали 31 тонну погибшей рыбы

сегодня, 14:50
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Кречмаровская Наталия

Ситуация с загрязнением воды рек Сейм и Десна стабилизировалась. Эксперты рассказали даже об улучшении состояния воды, но не везде. О ситуации подробнее рассказали в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, сообщает портал "Комментарии".

На восстановление уйдут годы: что известно о состоянии воды в Десне

Заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко рассказала, что в водах Сейма, в точках, где началось движение загрязнения по территории Украины, содержание растворенного кислорода достигло нормы – 4 миллиграмма на дециметр кубический. По словам чиновника, мор рыбы не фиксируется. В Десне загрязнение замедлилось, фиксируется точечно и носит неоднородный характер.

По ее словам, для сбора погибшей рыбы в Черниговской области задействовано 15 лодок и 142 специалиста. Местные власти и неравнодушные граждане уже собрали 31 тонну погибшей рыбы – 12 тонн 150 кг в Сумской и 19 тонн на Черниговской областях.

В настоящее время загрязнение прошло по Десне уже 242 км. По обновленным данным прогноза Укргидрометцентра, загрязненная вода ориентировочно может достигнуть Киевщины 14-16 сентября.

По словам директора УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины Владимира Осадчего, с помощью спутниковых снимков был оценен объем загрязненной воды, попавшей в реку Сейм с сахарного завода в Курской области – это около 5600 тонн. Эта масса за несколько часов уничтожила весь растворенный кислород в воде, что привело к последствиям, которые в последние недели наблюдались в Сейме.

В то же время, по словам директора Института гидробиологии НАН Украины Сергея Афанасьева, экосистемы рек Сейм и Десна могут восстановиться через 2-3 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что будет с водопроводной водой в Киеве.




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Источник: https://mepr.gov.ua/yakist-vody-u-richtsi-sejm-pokrashhuyetsya-a-u-desni-ruh-zabrudnennya-spovilnyuyetsya-fiksuyetsya-tochkovo-ta-ne-maye-odnoridnogo-harakteru/
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