Мегаштторм на Солнце 26 октября: эксперты удивили прогноз о последствиях для каждого

В понедельник, 26 октября 2026 года, сильных магнитных бурь на Земле не ожидается. По прогнозу американского Центра прогнозирования космической погоды NOAA, геомагнитная активность в течение суток будет преимущественно низкой. Индекс Kp составит около двух баллов, хотя в ночные и утренние часы возможно кратковременное повышение до трех.

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После геомагнитных колебаний в конце прошлой недели магнитное поле Земли постепенно возвращается в более спокойное состояние. В то же время, специалисты продолжают следить за солнечным ветром, изменения которого могут влиять на активность магнитосферы. По предварительным оценкам NOAA, вероятность слабой магнитной бури в понедельник составляет около 5%. Шанс умеренного геомагнитного шторма оценивают примерно в 1%, а более сильные возмущения остаются маловероятными.

Наибольшие колебания прогнозируют в первые часы суток. Однако даже кратковременное повышение индекса Kp до трех баллов не будет означать начала магнитной бури. Для ее фиксации геомагнитный индекс должен достичь не менее пяти баллов.

Таким образом, в течение 26 октября не прогнозируют даже слабый геомагнитный шторм категории G1. В то же время, прогнозы космической погоды могут изменяться после поступления новых данных наблюдений.

Для оценки геомагнитной активности учёные используют планетарный индекс Kp. Он отражает силу колебаний магнитного поля Земли по шкале от нуля до девяти: чем выше показатель, тем интенсивнее возмущение.

Значение около двух баллов соответствует спокойной геомагнитной обстановке, а показатель три свидетельствует о повышенной активности, которая сама по себе не является магнитной бурей. Поэтому 26 октября существенного усиления геомагнитных возмущений пока не ожидается.

Портал "Комментарии" уже писал , что в выходные, 24 и 25 октября 2026 года, геомагнитная ситуация будет оставаться относительно спокойной. По прогнозу Центра прогнозирования космической погоды NOAA/SWPC от 23 октября, магнитных бурь уровня G1 и выше не ожидается. В то же время в воскресенье активность заметно возрастет, хотя и не достигнет штормового уровня.