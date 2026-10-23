Жорсткі магнітні бурі на вихідних: метеочутливих приголомшили застереженням

У вихідні, 24 та 25 жовтня 2026 року, геомагнітна ситуація залишатиметься відносно спокійною. За прогнозом Центру прогнозування космічної погоди NOAA/SWPC від 23 жовтня, магнітних бур рівня G1 і вище не очікується. Водночас у неділю активність помітно зросте, хоча й не досягне штормового рівня.

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Прогноз на суботу, 24 жовтня

У суботу геомагнітна активність поступово знижуватиметься. Уночі та рано-вранці індекс Kp коливатиметься в межах 2,33–2,67. Упродовж дня показник опуститься приблизно до 2,00, а ввечері знизиться до 1,67.

Отже, субота мине без прогнозованих магнітних бур. Найспокійніший період очікується ввечері, коли збурення магнітного поля Землі будуть мінімальними за прогнозом.

Прогноз на неділю, 25 жовтня

У неділю геомагнітна активність посилиться. Після спокійного початку доби індекс Kp зростатиме вранці та вдень, досягаючи максимальних прогнозованих значень 3,67. Найпомітніші коливання очікуються в ранкові й денні години, однак до рівня магнітної бурі вони не дійдуть.

Важливо врахувати, що в ніч на 25 жовтня Україна переходить на зимовий час: о 04:00 стрілки годинника потрібно перевести на 03:00. Тому час прогнозованих періодів у неділю наведено з урахуванням цього переходу.

Загалом вихідні не мають супроводжуватися сильними геомагнітними збуреннями. Попри очікуване зростання Kp у неділю, прогноз NOAA не вказує на магнітну бурю рівня G1 або вище.

Водночас прогнози космічної погоди можуть оновлюватися після надходження нових даних. Актуальну інформацію варто перевіряти на сайті NOAA/SWPC.

Портал "Коментарі" вже писав, що згідно з прогнозом американського Центру прогнозування космічної погоди NOAA, 21 жовтня індекс геомагнітної активності Kp може піднятися до 4,67. Таке значення свідчить про підвищену активність і можливість слабкої геомагнітної бурі рівня G1.