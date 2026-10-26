Мегаштторм на Сонці 26 жовтня: експерти здивували прогнозом про наслідки для кожного

У понеділок, 26 жовтня 2026 року, сильних магнітних бур на Землі не очікується. За прогнозом американського Центру прогнозування космічної погоди NOAA, геомагнітна активність протягом доби залишатиметься переважно низькою. Індекс Kp становитиме близько двох балів, хоча в нічні та ранкові години можливе короткочасне підвищення до трьох.

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Після геомагнітних коливань наприкінці минулого тижня магнітне поле Землі поступово повертається до спокійнішого стану. Водночас фахівці продовжують стежити за сонячним вітром, зміни якого можуть впливати на активність магнітосфери. За попередніми оцінками NOAA, імовірність слабкої магнітної бурі в понеділок становить близько 5%. Шанс помірного геомагнітного шторму оцінюють приблизно в 1%, а сильніші збурення залишаються малоймовірними.

Найбільші коливання прогнозують у перші години доби. Однак навіть короткочасне підвищення індексу Kp до трьох балів не означатиме початку магнітної бурі. Для її фіксації геомагнітний індекс має досягти щонайменше п'яти балів.

Таким чином, протягом 26 жовтня не прогнозують навіть слабкого геомагнітного шторму категорії G1. Водночас прогнози космічної погоди можуть змінюватися після надходження нових даних спостережень.

Для оцінювання геомагнітної активності науковці використовують планетарний індекс Kp. Він відображає силу коливань магнітного поля Землі за шкалою від нуля до дев'яти: що вищий показник, то інтенсивніші збурення.

Значення близько двох балів відповідає спокійній геомагнітній обстановці, а показник три свідчить про дещо підвищену активність, яка сама по собі не є магнітною бурею. Тому 26 жовтня суттєвого посилення геомагнітних збурень наразі не очікують.

Портал "Коментарі" вже писав, що у вихідні, 24 та 25 жовтня 2026 року, геомагнітна ситуація залишатиметься відносно спокійною. За прогнозом Центру прогнозування космічної погоди NOAA/SWPC від 23 жовтня, магнітних бур рівня G1 і вище не очікується. Водночас у неділю активність помітно зросте, хоча й не досягне штормового рівня.