Магнитный шторм 18 сентября: эксперты срочно обновили прогноз активности Солнца

Солнечная активность в сентябре 2026 продолжает привлекать внимание, однако в ближайшие дни серьезных геомагнитных потрясений пока не прогнозируют. По обновленным данным NOAA, в период с 18 по 20 сентября индекс Kp будет оставаться значительно ниже уровня, при котором начинается магнитная буря. Следует ли украинцам ожидать геомагнитного шторма и какой день будет наиболее активным?

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Согласно актуальному 27-дневному прогнозу NOAA Space Weather Prediction Center, геомагнитная ситуация в ближайшие дни должна быть преимущественно спокойной. Высокую активность прогнозируют в пятницу, 18 сентября. В этот день максимальный планетарный индекс Kp может достигнуть 3, в то время как суточный Ap-индекс ожидается на уровне 10.

Уже 19 сентября активность должна снизиться. По прогнозу, максимальный Kp будет составлять 2, а Ap — 5. Аналогичная ситуация ожидается и 20 сентября: Kp прогнозируют на уровне 2, Ap — 5. Такие значения соответствуют преимущественно спокойному состоянию магнитосферы Земли.

Согласно классификации NOAA, показатели Kp от 0 до 3 не считаются магнитной бурей. О начале геомагнитного шторма можно говорить, когда индекс поднимается как минимум до Kp 5. Именно этот показатель соответствует слабой буре уровня G1.

Самые заметные колебания в указанный период возможны 18 сентября, однако прогнозируемый Kp 3 не достигает штормового уровня. Для сравнения, Kp 6 соответствует буре G2, Kp 7 – G3, Kp 8 – G4, а максимальный Kp 9 свидетельствует об экстремальном геомагнитном штормах уровня G5.

Таким образом, по прогнозу NOAA, 18–20 сентября мощной магнитной бури не ожидается. В то же время прогнозы космической погоды могут уточняться в зависимости от новых вспышек на Солнце и выбросов корональной массы, поэтому актуальные показатели следует проверять поближе к конкретной дате.

Портал "Комментарии" уже писал, что после нескольких дней относительного затишья геомагнитная ситуация снова может стать беспокойной. В среду, 17 сентября, прогнозируется повышенная солнечная активность, которая может повлечь за собой слабые геомагнитные возмущения. Самыми внимательными к своему самочувствию традиционно следует быть метеочувствительным людям.