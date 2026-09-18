Магнітний шторм 18 вересня: експерти терміново оновили прогноз активності Сонця

Сонячна активність у вересні 2026 року продовжує привертати увагу, однак найближчими днями серйозних геомагнітних потрясінь наразі не прогнозують. За оновленими даними NOAA, у період із 18 до 20 вересня індекс Kp залишатиметься значно нижчим за рівень, за якого починається магнітна буря. Тож чи варто українцям очікувати геомагнітного шторму та який день буде найбільш активним?

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Згідно з актуальним 27-денним прогнозом NOAA Space Weather Prediction Center, геомагнітна ситуація найближчими днями має бути переважно спокійною. Найвищу активність прогнозують у п’ятницю, 18 вересня. Цього дня максимальний планетарний індекс Kp може досягнути 3, тоді як добовий Ap-індекс очікується на рівні 10.

Уже 19 вересня активність має знизитися. За прогнозом, максимальний Kp становитиме 2, а Ap — 5. Аналогічна ситуація очікується і 20 вересня: Kp прогнозують на рівні 2, Ap — 5. Такі значення відповідають переважно спокійному стану магнітосфери Землі.

За класифікацією NOAA, показники Kp від 0 до 3 не вважаються магнітною бурею. Про початок геомагнітного шторму можна говорити, коли індекс піднімається щонайменше до Kp 5. Саме цей показник відповідає слабкій бурі рівня G1.

Найпомітніші коливання в зазначений період можливі 18 вересня, проте прогнозований Kp 3 не досягає штормового рівня. Для порівняння, Kp 6 відповідає бурі G2, Kp 7 — G3, Kp 8 — G4, а максимальний Kp 9 свідчить про екстремальний геомагнітний шторм рівня G5.

Таким чином, за нинішнім прогнозом NOAA, 18–20 вересня потужної магнітної бурі не очікується. Водночас прогнози космічної погоди можуть уточнюватися залежно від нових спалахів на Сонці та викидів корональної маси, тому актуальні показники варто перевіряти ближче до конкретної дати.

Портал "Коментарі" вже писав, що після кількох днів відносного затишшя геомагнітна ситуація знову може стати неспокійною. У середу, 17 вересня, прогнозується підвищена сонячна активність, яка може спричинити слабкі геомагнітні збурення. Найуважнішими до свого самопочуття традиційно варто бути метеочутливим людям.