Страшна магнітна буря 17 вересня: оприлюднено термінове застереження про найбільш небезпечні години

Після кількох днів відносного затишшя геомагнітна ситуація знову може стати неспокійною. У середу, 17 вересня, прогнозується підвищена сонячна активність, яка може спричинити слабкі геомагнітні збурення. Найуважнішими до свого самопочуття традиційно варто бути метеочутливим людям.

Магнітна буря. Фото: з відкритих джерел

За прогнозними даними американського Центру прогнозування космічної погоди NOAA, максимальний Kp-індекс може піднятися приблизно до 4,67. Це значення наближається до порога геомагнітної бурі: за шкалою NOAA рівень G1 починається при Kp 5.

Найбільшу активність очікували в нічні та ранкові години. Один із піків припадав приблизно на 00:00–03:00 за київським часом, ще один період посилення геомагнітних збурень прогнозувався на 06:00–09:00.

За наведеним прогнозом, імовірність слабкої бурі рівня G1 оцінювалася приблизно у 45%. Імовірність сильнішого шторму G2 була значно нижчою — близько 10%, тоді як ризик бур рівнів G3–G5 залишався мінімальним.

Слабкі геомагнітні бурі зазвичай не становлять небезпеки для більшості людей. Водночас частина метеочутливих людей пов'язує такі періоди з головним болем, втомою, запамороченням або змінами самопочуття. Переконливих наукових доказів того, що слабкі магнітні бурі безпосередньо спричиняють такі симптоми у здорових людей, наразі недостатньо.

Портал "Коментарі" вже писав, що у найближчі кілька днів геомагнітна обстановка на Землі може залишатися нестабільною через зміни сонячної активності. Основним чинником стане потік прискореного сонячного вітру, пов'язаний із корональною дірою у північній частині Сонця. Через це фахівці прогнозують періоди підвищеної геомагнітної активності, а 16–17 вересня за певних умов можливе досягнення рівня слабкої магнітної бурі G1.