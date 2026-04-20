Магнитные бури 20 апреля: эксперты озвучили срочное предупреждение о новом мегашторме

Новая рабочая неделя, по данным сервиса meteoagent, стартует со спокойной геомагнитной обстановкой – существенных магнитных бурь не прогнозируется. После выходных, когда было зафиксировано умеренное возмущение уровня около 6 баллов, ситуация постепенно стабилизировалась и возвращается к нормальным показателям.

Фото: из открытых источников

Подобные выводы подтверждают и международные наблюдательные службы, в частности, Британская геологическая служба, которая также не ожидает геомагнитных штормов в начале недели. Таким образом, 20 апреля характеризуется как день с относительно стабильным космическим фоном, без существенных влияний на магнитосферу Земли.

В то же время ученые продолжают исследовать природу солнечной активности, которая оказывает непосредственное влияние на возникновение магнитных бурь. Последние работы позволили приблизиться к пониманию внутренних процессов Солнца. Согласно новым данным, основной механизм формирования мощных магнитных полей, вызывающих вспышки и корональные выбросы массы, находится на глубине примерно 200 тысяч километров под поверхностью светила.

Особую роль в этом процессе играет так называемая тахоклина – переходная зона между радиационной и конвективной областями Солнца. Именно здесь возникают интенсивные потоки плазмы, формирующие сложные магнитные структуры. На поверхности они появляются в виде солнечных пятен и вспышек, которые могут оказывать влияние на Землю и её магнитное поле.

Исследователи также установили, что эти глубинные процессы носят циклический характер и связаны с примерно 11-летним циклом солнечной активности. Зрительно это напоминает так называемый "бабочковый" рисунок распределения активных зон. Важно и то, что происходящие внутри Солнца изменения достигают его поверхности с задержкой в несколько лет, что открывает новые возможности для долгосрочного прогнозирования солнечной активности и потенциальных магнитных бурь.

