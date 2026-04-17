Це відчує кожен на Землі: експерти шокували заявою про зіткнення велетенських чорних дир

Астрономи зафіксували надзвичайно рідкісну космічну систему в одній із далеких галактик, розташованій приблизно за 500 мільйонів світлових років від Землі. Йдеться про пару надмасивних чорних дір, які стрімко наближаються одна до одної та, ймовірно, рухаються до неминучого злиття. Науковці припускають, що цей процес може завершитися колосальним космічним зіткненням, наслідки якого у вигляді гравітаційних сигналів можуть стати помітними для земних спостерігачів протягом наступного століття.

Виявити цю систему вдалося завдяки сучасним радіотелескопам і глибокому аналізу великого масиву даних. Дослідники звернули увагу на аномальні зміни у напрямку та поведінці енергетичних струменів, що виходять із центру галактики Markarian 501. Спочатку цей об’єкт вважали типовим блазаром — активним ядром галактики з одним домінуючим джерелом випромінювання. Проте подальші спостереження показали набагато складнішу структуру.

Після опрацювання десятків наборів даних вчені виявили ознаки другого енергетичного струменя, який рухається у протилежному напрямку. Це стало важливим аргументом на користь існування двох окремих надмасивних чорних дір, кожна з яких має масу, що у мільйони разів перевищує масу Сонця. Вони утворюють гравітаційно зв’язану систему, перебуваючи на завершальній стадії зближення.

Додатковим підтвердженням стала подія гравітаційного лінзування, зафіксована у 2022 році. Тоді гравітаційне поле одного об’єкта викривило світло іншого, створивши ефект майже ідеального кільця. Це явище дозволило астрономам краще "побачити" структуру віддаленої системи та підтвердити її подвійний характер.

За прогнозами дослідників, у фінальній фазі ці чорні діри об’єднаються в єдиний надмасивний об’єкт. Під час цього процесу в космос вивільниться величезна кількість енергії, яка пошириться у вигляді потужних гравітаційних хвиль, здатних нести інформацію про це зіткнення через значні відстані Всесвіту.

