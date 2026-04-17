Это почувствует каждый на Земле: эксперты шокировали заявлением о столкновении гигантских черных дыр.

Астрономы зафиксировали чрезвычайно редкую космическую систему в одной из далеких галактик, расположенной примерно в 500 миллионах световых лет от Земли. Речь идет о пару сверхмассивных черных дыр, стремительно приближающихся друг к другу и, вероятно, движущихся к неизбежному слиянию. Ученые предполагают, что этот процесс может завершиться колоссальным космическим столкновением, последствия которого посредством гравитационных сигналов могут стать заметными для земных наблюдателей в течение следующего столетия.

Выявить эту систему удалось благодаря современным радиотелескопам и анализу большого массива данных. Исследователи обратили внимание на аномальные изменения в направлении и поведении энергетических струй, исходящих из центра галактики Markarian 501. Первоначально этот объект считали типичным клоуном — активным ядром галактики с одним доминирующим источником излучения. Однако дальнейшие наблюдения показали гораздо более сложную структуру.

После обработки десятков наборов данных ученые обнаружили признаки второй энергетической струи, которая движется в противоположном направлении. Это явилось важным аргументом в пользу существования двух отдельных сверхмассивных черных дыр, каждая из которых имеет массу, в миллионы раз превышающую массу Солнца. Они образуют гравитационно связанную систему, находясь на завершающей стадии сближения.

Дополнительным подтверждением стало событие гравитационного линзирования, зафиксированное в 2022 году. Тогда гравитационное поле одного объекта исказило свет другого, создав эффект почти идеального кольца. Это явление позволило астрономам лучше увидеть структуру удаленной системы и подтвердить ее двойной характер.

По прогнозам исследователей, в финальной фазе эти черные дыры объединятся в единый сверхмассивный объект. Во время этого процесса в космос высвободится огромное количество энергии, которая распространится в виде мощных гравитационных волн, способных нести информацию об этом столкновении из-за значительных расстояний Вселенной.

