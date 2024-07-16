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Красная тревога в Италии: власти обратились к местным и туристам

Из-за высокой температуры воздуха итальянские города объявили о самом высоком уровне опасности.

сегодня, 14:50
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Slava Kot

16 июля в 12 итальянских городах установлен самый высокий уровень опасности из-за аномальной температуры воздуха. Жара в некоторых регионах Италии достигает отметки 40 градусов. Итальянские власти сделали предупреждение, что такая погода представляет угрозу всему населению и туристам, а не только больным и ослабленным.

Красная тревога в Италии: власти обратились к местным и туристам

В Италии объявлена ​​опасность из-за высокой температуры воздуха. Фото из открытых источников

В Италии объявлен красный уровень опасности в Риме, Анконе, Болонье, Кампобассо, Флоренции, Фрозиноне, Латине, Перудже, Пескаре, Риете, Триести и Витербо. Пять из этих городов находятся в столичном регионе Лацио. С 17 июля количество городов с высоким уровнем тревоги увеличится на еще один – Палермо.

Как указывают врачи, в дни волн жары увеличивается количество обращений в больницы из-за различных проблем со здоровьем, в частности, больше становится случаев потери сознания, теплового удара или обезвоживания.

"С каждым годом из-за жары увеличивается количество обращений в больницу, и в этом нет ничего нового. Так что, как всегда, кроме советов и указаний по защите — например, пить, избегать выходов в жаркие часы и всего прочего — мы всегда надеемся, что план чрезвычайные ситуации будут составлены на министерском уровне, в том числе увеличение количества медицинских работников на время аномальной жары", — говорит итальянский врач.

По его словам, в Италии в периоды аномальной жары количество обращений пациентов увеличивается на 20-25%.

Сильная жара в Италии, как и в большей части южной и восточной Европы, будет продолжаться до конца июля.

По оценкам климатических организаций, во время жаркого лета 2022 года количество смертей от волн жары превысило 70 тыс. в Европе, из которых более 18 тыс. пришлись на Италию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что синоптики объяснили появление аномальной жары в июле.

Также "Комментарии" писали о рекордных показателях температуры в Украине.



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Источник: https://www.sulpanaro.net/2024/07/caldo-estremo-sullitalia-oggi-bollino-rosso-in-12-citta-e-massima-allerta/
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