Красная тревога в Италии: власти обратились к местным и туристам

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16 июля в 12 итальянских городах установлен самый высокий уровень опасности из-за аномальной температуры воздуха. Жара в некоторых регионах Италии достигает отметки 40 градусов. Итальянские власти сделали предупреждение, что такая погода представляет угрозу всему населению и туристам, а не только больным и ослабленным.
В Италии объявлена опасность из-за высокой температуры воздуха. Фото из открытых источников
В Италии объявлен красный уровень опасности в Риме, Анконе, Болонье, Кампобассо, Флоренции, Фрозиноне, Латине, Перудже, Пескаре, Риете, Триести и Витербо. Пять из этих городов находятся в столичном регионе Лацио. С 17 июля количество городов с высоким уровнем тревоги увеличится на еще один – Палермо.
Как указывают врачи, в дни волн жары увеличивается количество обращений в больницы из-за различных проблем со здоровьем, в частности, больше становится случаев потери сознания, теплового удара или обезвоживания.
По его словам, в Италии в периоды аномальной жары количество обращений пациентов увеличивается на 20-25%.
Сильная жара в Италии, как и в большей части южной и восточной Европы, будет продолжаться до конца июля.
По оценкам климатических организаций, во время жаркого лета 2022 года количество смертей от волн жары превысило 70 тыс. в Европе, из которых более 18 тыс. пришлись на Италию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что синоптики объяснили появление аномальной жары в июле.
Также "Комментарии" писали о рекордных показателях температуры в Украине.
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