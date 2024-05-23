Известный профессор попал в скандал: заявил о необходимости уничтожить человечество смертельным вирусом

Вулканолог, климатолог, профессором геофизики и климатических опасностей в Университетском колледже Лондона Билл Макгуайр опубликовал скандальное сообщение в сети о размышлениях об избежании климатической катастрофы. По словам профессора, единственным способом остановить изменения климата – это уничтожение человечества.



Протест по поводу проблем с изменением климата. Фото из открытых источников

Популярный ученый и активист Билл Макгуайр поделился своим мнением по поводу метода, которым можно остановить изменения климата.

"Если быть предельно честным, единственный реальный способ сократить выбросы парниковых газов настолько быстро, насколько это необходимо, чтобы избежать катастрофического климатического разрушения, которое я вижу – это уничтожение людей пандемией с очень высоким уровнем смертности", – написал Макгуайр.

Сообщение профессора вызвало резкую критику среди популяризаторов науки, а также коллег Макгуайра. В частности, ученого обвинили в экотерроризме.

"Я напуган, увидев, сообщение Билла. Аргумент безоснователен, но, что еще хуже, это замечание, поддерживающее экофашизм. Я призываю вас удалить эту публикацию", – написал эколог из Школы социальных наук Кардиффского университета Аарон Тьерри.

После многих критических замечаний Билл Макгуайр удалил свое сообщение, однако заявил, что не собирается просить прощения и в дальнейшем будет придерживаться своего мнения. Профессор подчеркнул, что его сообщения очень многие восприняли ошибочно, или намеренно неправильно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые сделали тревожное предупреждение: человечество пересекло опасную отметку.

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