logo

BTC/USD

67820.68

ETH/USD

3767.49

LTC/USD

85.96

USD/UAH

40.20

EUR/UAH

43.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Экология Известный профессор попал в скандал: заявил о необходимости уничтожить человечество смертельным вирусом
commentss НОВОСТИ Все новости

Известный профессор попал в скандал: заявил о необходимости уничтожить человечество смертельным вирусом

Профессор вызвал бурные дискуссии своим методом остановки изменения климата.

сегодня, 14:22
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Вулканолог, климатолог, профессором геофизики и климатических опасностей в Университетском колледже Лондона Билл Макгуайр опубликовал скандальное сообщение в сети о размышлениях об избежании климатической катастрофы. По словам профессора, единственным способом остановить изменения климата – это уничтожение человечества.

Известный профессор попал в скандал: заявил о необходимости уничтожить человечество смертельным вирусом

Протест по поводу проблем с изменением климата. Фото из открытых источников

Популярный ученый и активист Билл Макгуайр поделился своим мнением по поводу метода, которым можно остановить изменения климата.

"Если быть предельно честным, единственный реальный способ сократить выбросы парниковых газов настолько быстро, насколько это необходимо, чтобы избежать катастрофического климатического разрушения, которое я вижу – это уничтожение людей пандемией с очень высоким уровнем смертности", – написал Макгуайр.

Сообщение профессора вызвало резкую критику среди популяризаторов науки, а также коллег Макгуайра. В частности, ученого обвинили в экотерроризме.

"Я напуган, увидев, сообщение Билла. Аргумент безоснователен, но, что еще хуже, это замечание, поддерживающее экофашизм. Я призываю вас удалить эту публикацию", – написал эколог из Школы социальных наук Кардиффского университета Аарон Тьерри.

После многих критических замечаний Билл Макгуайр удалил свое сообщение, однако заявил, что не собирается просить прощения и в дальнейшем будет придерживаться своего мнения. Профессор подчеркнул, что его сообщения очень многие восприняли ошибочно, или намеренно неправильно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые сделали тревожное предупреждение: человечество пересекло опасную отметку.

Также "Комментарии" писали об ученых, которые нашли в Чернобыле существ, на которых не влияет радиация.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости