Известный профессор попал в скандал: заявил о необходимости уничтожить человечество смертельным вирусом

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Slava Kot
Вулканолог, климатолог, профессором геофизики и климатических опасностей в Университетском колледже Лондона Билл Макгуайр опубликовал скандальное сообщение в сети о размышлениях об избежании климатической катастрофы. По словам профессора, единственным способом остановить изменения климата – это уничтожение человечества.
Протест по поводу проблем с изменением климата. Фото из открытых источников
Популярный ученый и активист Билл Макгуайр поделился своим мнением по поводу метода, которым можно остановить изменения климата.
Сообщение профессора вызвало резкую критику среди популяризаторов науки, а также коллег Макгуайра. В частности, ученого обвинили в экотерроризме.
После многих критических замечаний Билл Макгуайр удалил свое сообщение, однако заявил, что не собирается просить прощения и в дальнейшем будет придерживаться своего мнения. Профессор подчеркнул, что его сообщения очень многие восприняли ошибочно, или намеренно неправильно.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые сделали тревожное предупреждение: человечество пересекло опасную отметку.
Также "Комментарии" писали об ученых, которые нашли в Чернобыле существ, на которых не влияет радиация.
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