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Грету Тунберг выдвинули на Нобелевскую премию мира

Норвежская партия зеленых выдвинула 20-летнюю эко-активистку на Нобелевскую премию мира

сегодня, 14:53
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Автор:

Slava Kot

Норвежский депутат от партии зеленых Лан Мари Берг выдвинула двух климатических активистов на Нобелевскую премию мира — Грету Тунберг и Ванессу Накате. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Finansavisen.

Грету Тунберг выдвинули на Нобелевскую премию мира

Грету Тунберг выдвинули на Нобелевскую премию мира. Фото из открытых источников

Профильный комитет MDG (партия зеленых) подала кандидатуры двух климатических активисток, шведки Греты Тунберг и угандийки Ванессы Накате, на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщила парламентская уполномоченная по MDG Лан Мари Берг.

"Обе начинали с одиночных демонстраций возле парламентов в Швеции и Уганде, но вдохновили миллионы присоединиться", — говорит Лан Мари Берг.

Берг считает, что Накате своими шагами показала как важна проблема климатического кризиса для искоренения голода, бедности и достижения равенства для женщин во всем мире. В то время как Тунберг объединила молодых людей со всего мира для борьбы против климатических изменений.

По статусу Нобелевского комитета список кандидатов поданных в комитет хранится в секрете 50 лет. Но выдвигающие кандидатуры свободно могут сообщать имя людей или организаций, которые они предложили для Нобелевского комитета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что шведскую эко-активистку Грету Тунберг задержала полиция в Германии. 20-летняя девушка протестовала против сноса немецкого поселка, на месте которого планируют начать разработку угольной шахты. Фото с задержанием Тунберга попали в сеть.

Также "Комментарии" писали о проблемах в Украине, которые могут вызвать "эффект домино" и повлиять на страны Африки, Ближнего Востока и Европу.




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Источник: https://www.finansavisen.no/samfunn/2023/01/31/7981429/lan-marie-berg-nominerer-greta-thunberg-til-nobels-fredspris?internal_source=sistenytt&zephr_sso_ott=dvdhIA
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