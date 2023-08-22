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Этот сувенир лучше не везти из Таиланда: полиция накрыла большую партию контрабанды

Таиландская полиция обнаружила крупную партию чешуй животного, находящегося под угрозой вымирания.

сегодня, 17:45
Автор:
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Slava Kot
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Таиландская полиция изъяла более тонны чешуй панголина общей стоимостью около 1,4 млн долларов (около 51 млн гривен), которые принадлежали 4 тыс. животных. Спецслужбы подозревают, что популярный сувенир должен был отправиться в Китай, где он используется в традиционной медицине.

Этот сувенир лучше не везти из Таиланда: полиция накрыла большую партию контрабанды

Таиландская полиция накрыла большую партию контрабанды чешуй панголина

Власти Таиланда объявили, что им удалось предотвратить контрабанду вывоза чешуи панголина. Килограмм чешуй из этого животного стоит 1100 долларов (40 тыс. гривен). Мешки с чешуями были изъяты в северо-восточной провинции Каласин. Полиция задержала двух мужчин, признавшихся в предъявленных им обвинениях.


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На пресс-конференции местная полиция сообщила, что контрабандные товары направлялись из Малайзии, они были высушены и помещены в несколько мешков из-под удобрения с китайскими иероглифами. Полиция считает, что незаконный товар должен был быть доставлен в Китай. Природозащитники взяли образцы чешуи, чтобы определить точное место происхождения животных и указали, что предположительно было убито около 4 тыс. панголинов.

Этот сувенир лучше не везти из Таиланда: полиция накрыла большую партию контрабанды - фото 2
Этот сувенир лучше не везти из Таиланда: полиция накрыла большую партию контрабанды - фото 3
Этот сувенир лучше не везти из Таиланда: полиция накрыла большую партию контрабанды - фото 4

Из-за спроса на якобы целебные или магические свойства чешуи и мяса, панголины сейчас являются самыми большими жертвами торговли среди млекопитающих в мире. Многим их видам грозит вымирание. По оценкам, в 2019 году было продано около 200 тыс. этих животных. В азиатских странах каждый год изымают большие партии контрабанды живых панголинов или их чешую.

Согласно тайскому законодательству, чешуя панголина является частью дикой природы, а торговля и владение ими запрещены Конвенцией о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения (CITES). Тайская полиция призвала туристов сообщать о незаконной продаже таких сувениров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые обнаружили самый тяжелый вид животных за всю историю Земли.

Также "Комментарии" писали о катастрофе в Австралии, где природозащитники совершили эвтаназию десяткам дельфинов.



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Источник: https://apnews.com/article/thailand-pangolin-scales-bust-illegal-china-a588195e7eaf8bf6cdb084a082798da0
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