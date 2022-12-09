Это самая большая рыба в мире. Ее размеры поражают



















Китовая акула является самой большой из всех нынешних рыб. Ее длина составляет около 20 м, что равняется длине автобуса, а вес может достигать до 18 тонн. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на National Geographic.

Китовая акула и человек. Фото: из открытых источников

Свое название китовая акула получила благодаря своим гигантским размерам, однако эта рыба не является большим и агрессивным хищником, а питается фильтрованием пищи.

Хотя акула и имеет около 300 рядов зубов на каждой челюсти, ихтиологи считают эти зубы рудиментарными структурами, не играющими роли в питании. Когда акула плавает с открытым ртом, морская вода попадает в полость рта и просачивается через жаберные щели. Периодически акула закрывает пасть, чтобы проглотить захваченную добычу.

В пасть акулы попадает зоопланктон, фитопланктон, моллюски и мелкая рыба, включая анчоусы, сардины, тунец.

В общей сложности продолжительность жизни китовой акулы колеблется в диапазонах от 60 до 100 лет.

Китовые акулы не представляют опасности для человека. Дайверы подходили ко многим отдельным китовым акулам, их исследовали и даже катались верхом, не проявляя никаких признаков агрессии.

Посмотреть видео с китовой акулой можно ниже:

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