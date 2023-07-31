Это наглость и неуважение: Россия требует от Норвегии 440 млн рублей компенсации

Стадо северных оленей пересекло норвежско-российскую границу и зашло в национальный парк "Пасвик". Животные уничтожили там растительность, поэтому руководство российского парка требует от Норвежской стороны огромной компенсации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Barents Observer.



Северный олень. Фото из открытых источников

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По данным российского нацпарка "Пасвик", расположенного на границе с Норвегией и Финляндией, 40 северных оленей пересекли пограничное ограждение и попали в Россию. Их зафиксировали фотоловушки в российском парке.

По словам директора заповедника Наталии Поликарповой олени пересекли границу в декабре 2022 года, а через два месяца представители нацпарка "Пасвик" вернули животных обратно в Норвегию. Теперь руководство парка требует возмещения ущерба от Норвегии на сумму в 420 млн рублей. из-за выедания почвенного растительного покрова и его вытаптывания.

"Эта наглость, неуважение к охране природы, декларируемой в Норвегии, и интересам другой страны", — говорит Поликарпова и добавляет, что таким образом были оценены убытки в 47 млн норвежских крон ( 440 млн рублей).

Как было определено происхождение стада, Поликарпова не уточнила. Она уверила, что в российском парке не так много диких северных оленей. Директор нацпарка "Пасвик" дала Норвегии время определиться с выплатой до 31 июля 2023 года. В противном случае они обратятся за помощью в МИД России.

Интересно, что в 2021 году компания "Лукойл-Коми" из-за прорыва нефтепровода разлила около 100 тонн нефти, часть которой попала в реку Колва. Тогда нефтяная компания заплатила штраф на сумму около полумиллиарда рублей. Эта сумма почти равна той, которую требует российский парк в Норвегии за деятельность 40 оленей в течение двух месяцев в России.

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