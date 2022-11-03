Эти страны будут в безопасности перед лицом катастрофы

Гигантские наводнения, пожары, засухи, постоянные ливни, ураганы и небывалая жара. Каждый человек на Земле все чаще сталкивается с этими природными явлениями из-за климатических изменений. По прогнозам ученых, в будущем нас ждут большие миграционные кризисы, которые могут привести к новым конфликтам. Однако, ученые-климатологи определили пять стран, наиболее благоприятных для людей, несмотря на постоянные климатические изменения. Исследование провели Ник Кинг и профессор Алед Джонсон из Глобального института устойчивого развития в Англии.

Пожар. Фото из открытых источников

Исследование ученых изучило факторы, которые могут привести к уничтожению цивилизации. Среди всех стран Новая Зеландия оказалась наиболее устойчивой для будущих угроз.

В своем труде ученые использовали данные о разрушении природной среды, ограниченности ресурсов, росте населения и изменении климата, которая в целом усиливает все негативные факторы и тенденции.

По этим показателям определили пятерку наиболее благоприятных стран к катастрофам, вызванным изменением климата:

Новая Зеландия;

Исландия;

Великобритания;

Австралия;

Ирландия.

В этих странах практически не изменяются погодные условия, наблюдается низкая температурная изменчивость, а также они могут обеспечить себя геотермальной и гидроэлектроэнергией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о семиметровом питоне, который съел женщину в Индонезии, когда та пошла собирать каучук на местные плантации.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия отправит большой магнит весом 200 тонн во Францию в рамках научной ядерной программы , несмотря на санкции, наложенные на РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!