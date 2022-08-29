Сегодня 187-й день российского вторжения в Украину. Делегация МАГАТЭ направляется на Запорожскую атомную электростанцию. К миссии присоединились эксперты из Польши, Литвы, Китая, Албании, Франции, Италии, Иордании и Мексики, они будут контролировать ситуацию на крупнейшей в Украине АЭС.

Делегация МАГАТЭ отправляется в Украину на проверку Запорожской АЭС. Фото из открытых источников

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) направляется на Запорожскую атомную электростанцию ​​на юге Украины и прибудет на этой неделе, сообщил в Twitter глава агентства Рафаэль Гросси, возглавляющий миссию. Гросси подчеркнул, что необходимо защитить безопасность "самого крупного ядерного объекта в Европе", оккупированного российскими войсками на юге Украины.

Достаточно символично, что сообщения о миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС объявили в этот день. Ведь 29 августа – это Международный день действий против ядерных испытаний.

Кстати, ранее "Комментарии" уже писали о том, что Россия наложила свое право вето на соглашение по ядерному разоружению. Это произошло, несмотря на недельную конференцию в Нью-Йорке и поддержку договора со стороны 191 страны. Соглашение было поддержано даже Китаем, который обычно на международной арене принимал решения, подобные Российской Федерации.

Также издание "Комментарии" публиковало статью, ссылаясь на президента Украины, о том, что спасло мир от ядерной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам Зеленского, вовремя сработали средства автоматического управления реакторами, а также работники атомной станции. Также украинский президент заявил, что оккупация Запорожской АЭС Россией угрожает не только Украине, но всей Европе.



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