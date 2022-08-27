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Россия заблокировала ядерное соглашение ссылаясь на опасность со стороны Украины

27 августа прошла конференция ООН по ядерному разоружению

сегодня, 18:55
Автор:

Slava Kot
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Российская Федерация снова блокирует решение ООН. На этот раз было заблокировано решение о декларации об ядерном разоружении. Об этом пишет BBC.

Россия заблокировала ядерное соглашение ссылаясь на опасность со стороны Украины

Россия заблокировала ядерное соглашение. Фото из открытых источников

Сам договор каждые 5 лет пересматривается и усовершенствуется с правками от государств-участников. В настоящее время в договор привлечена 191 страна.

Русской стороне не понравилась часть текста в окончательном проекте, потому что он, по словам представителей России, недостаточно сбалансирован. Российская Федерация заявляет о серьезной озабоченности из-за ситуации, возникшей деятельностью военных в опасной зоне возле украинских атомных станций.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что разочарована не подписанием соглашения.

"Россия препятствовала прогрессу, отказываясь идти на компромисс по предложенному тексту, принятому всеми другими государствами", — сказала она.

Сама конференция должна была состояться в 2020 году, но была отменена из-за распространения коронавируса. Конференция в этом году длилась 4 недели и прошла безрезультатно из-за блокирования окончательного текста одной страной – Российской Федерации.

Следует отметить, что Китай, который в большинстве голосований в ООН поддерживал Россию, на этот раз также на уровне со всеми государствами выразил разочарование результатом конференции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия постоянно шантажирует ООН и накладывает право вето. Которое РФ получила незаконно и пользуется им в своих интересах против Украины.

Также "Комментарии" упоминали, как ООН оправдывает Российскую Федерацию, несмотря на обстрелы украинских портовых городов.



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Источник: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62699066
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Обсуждения

украинец

сегодня, 18:51

Ну да, все должно быть как хотят хозяева? Да йух вам.

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