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Slava Kot
Российская Федерация снова блокирует решение ООН. На этот раз было заблокировано решение о декларации об ядерном разоружении. Об этом пишет BBC.
Россия заблокировала ядерное соглашение. Фото из открытых источников
Сам договор каждые 5 лет пересматривается и усовершенствуется с правками от государств-участников. В настоящее время в договор привлечена 191 страна.
Русской стороне не понравилась часть текста в окончательном проекте, потому что он, по словам представителей России, недостаточно сбалансирован. Российская Федерация заявляет о серьезной озабоченности из-за ситуации, возникшей деятельностью военных в опасной зоне возле украинских атомных станций.
Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что разочарована не подписанием соглашения.
Сама конференция должна была состояться в 2020 году, но была отменена из-за распространения коронавируса. Конференция в этом году длилась 4 недели и прошла безрезультатно из-за блокирования окончательного текста одной страной – Российской Федерации.
Следует отметить, что Китай, который в большинстве голосований в ООН поддерживал Россию, на этот раз также на уровне со всеми государствами выразил разочарование результатом конференции.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия постоянно шантажирует ООН и накладывает право вето. Которое РФ получила незаконно и пользуется им в своих интересах против Украины.
Также "Комментарии" упоминали, как ООН оправдывает Российскую Федерацию, несмотря на обстрелы украинских портовых городов.
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украинец
сегодня, 18:51
Ну да, все должно быть как хотят хозяева? Да йух вам.