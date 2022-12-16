Дефицит тока не помеха: Украина нарастила импорт электрокаров

С января по ноябрь Украина импортировала на 28% электрокаров больше, чем за тот же период прошлого года: 11 700 против 9 130. Об этом сообщает платформа Опендатабот.

Фото: https://autonews.autoua.net/





В первый месяц вторжения России количество импортируемых авто сократилось до 195 электрокаров в месяц (в среднем в 2021-м — 830 шт.), но уже в апреле оно увеличилось вдвое и с тех пор постепенно росло. Пик ввозов современных автомобилей пришелся на август, достигнув 1540 электрокаров.





Вкусы украинских автолюбителей не изменились. Как и в прошлом году, самым большим спросом пользуется Nissan Leaf. В этом году пригнали 2154 таких четырехколесных или восемнадцать процентов от всех ввезенных электрокаров за период. На втором месте – Volkswagen ID.4. Украинский рынок пополнился 1142 такими автомобилями. Это десять процентов от общего количества электрокаров. В тройке электрокаров, которых стало больше на украинских дорогах, – Tesla Model 3. Авто потеряло одну позицию. В 2022 году было ввезено 784 таких авто. Это почти семь процентов от общего количества импортируемых электрокаров.





Как известно, некоторые электрокары имеют встроенные настройки обратной подачи электричества и могут заряжать внешние потребители. Nissan Leaf, Mitsubishi Outlander PHEV, Hyundai IONIQ 5 – среди них. Напомним, при отключении света подзарядить электрокар можно от генераторов, работающих на газе, дизеле или бензине.





Мы ранее писали , что правительство анонсировало бесплатную замену ламп у населения и учреждениях, благодаря чему удастся сэкономить 1 гигаватт электроэнергии и снизить дефицит в сети.

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