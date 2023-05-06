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Чернобыльский заповедник: там обитает слепое существо, у которого зубов больше, чем у акулы

Он ничего не видит, не слышит, однако является уникальным созданием, ведь в маленькой челюсти еще больше зубов, чем акула. И это моллюск

сегодня, 21:05
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Чернобыльский заповедник.

Чернобыльский заповедник: там обитает слепое существо, у которого зубов больше, чем у акулы

Виноградная улитка. Фото с Фейсбук

Фотографиями удивительной виноградной улитки поделились на официальной странице сообщества в Фейсбуке.


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"Эти беспозвоночные и мякоть брюхоногие, защищенные раковиной, живут практически повсюду. Однако знаете ли вы, что улитки являются удивительными существами? К примеру, они лишены слуха и практически ничего не видят, поэтому общаются через прикосновения", — отметили там.

В то же время, несмотря на мизерные размеры, эти моллюски могут нести груз в десять раз больше, чем их вес.

"В то же время они полностью заслужили репутацию самых медленных созданий на Земле, преодолевая в среднем 7 сантиметров в минуту", — отмечают в Чернобыльском заповеднике.

Или наиболее интересным фактом об улитках, остается то, как они питаются.

"Улитки не жуют, а перетирают еду с помощью… 25 тысяч мелких зубов. Что больше, чем у любой акулы. Соль и сахар для улиток равнозначны яду", — заключают защитники природы.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – Ученые превращают чучела мертвых животных в дроны: какая причина Исследователи надеются улучшить понимание того, как птицы управляют энергией между собой. По мнению ученых, это поможет авиации сэкономить топливо и энергию в будущем. Ученые из Института горного дела и технологий Нью-Мексико превращают чучела птиц, которые были сохранены методом таксидермии в дроны. Таким образом, ученые собираются изучать полеты птиц, а также наблюдать за дикой природой не пугая животных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Metro.




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Источник: https://www.facebook.com/zapovidnyk2018/posts/pfbid0ANFHJsNkmMr9bXP17pRvD1Hj5ax9m6AryMgf66ajGKbXaVkUjHPDBqLMCBaJyuYHl
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