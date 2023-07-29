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Британский фотограф получил редкий кадр

На фотографа-любителя пикировал сокол

сегодня, 20:59
Автор:
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Константин Куликов
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Британскому фотографу-самоучке удалось сделать редкий фотопортрет летящей прямо на него хищной птицы пустельги. Энди Мар живет в графстве Корнуолл, расположенном на юго-западе Англии. Мар рассказал Би-би-си, что однажды, когда он занимался своим хобби, фотографируя птиц в полете, одна из них решила резко спикировать в его направлении и отлетела в сторону лишь в самую последнюю секунду. Об этом сообщают "Комментарии".

Британский фотограф получил редкий кадр

Пустельга, фото - Энди Мар

Как рассказали журналисты, это была пустельга, также известная как маленький сокол. Таких птиц часто можно заметить в Англии, парящими над лугами и высматривающими полевых мышей и другую добычу. Когда птица начала стремительно снижаться в его сторону, Мар навел на нее фотоаппарат и сделал серию снимков этого момента. Позже, когда фотограф просматривал получившиеся кадры, он, по собственным словам, был совершенно поражен тем, что ему удалось запечатлеть. Мар подчеркнул, что ему очень повезло, что в тот момент на камере были выставлены правильные настройки.


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"Сфотографировать птицу в полете вполне возможно, это не всегда сложно… Но сделать такой кадр в движении — это большая редкость, особенно когда птица летит прямо на вас. Такое может произойти только раз в жизни", – говорит фотограф.

Пустельга — название нескольких видов птиц рода соколы (лат. Falco). Пустельги отличаются своим поведением во время охоты, когда они парят на высоте 10—20 м над землёй, высматривая жертву, обычно небольших млекопитающих, ящериц или крупных насекомых. Заметив потенциальную добычу, например, полёвку, пустельга пикирует вниз и хватает её, притормаживая уже у самой земли.

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