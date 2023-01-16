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Британский археолог-любитель расшифровал самое древнее письмо в истории Homo sapiens

Археолог-любитель смог расшифровать значение пещерных рисунков со времен каменного века, которые оставили Homo sapiens 20-25 тыс. лет назад.

сегодня, 12:20
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Автор:

Slava Kot

Археолог-любитель Бен Бэкон расшифровал то, что эксперты описывают как "первое известное письмо в истории Homo sapiens". Свои результаты совместно с учеными Бэконом опубликовал в статье Cambridge Archaeological Journal. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на BBC.

Британский археолог-любитель расшифровал самое древнее письмо в истории Homo sapiens

Археолог-любитель Бен Бэкон. Фото из открытых источников

Британец Бен Бэкон днем реставрирует мебель, а вечером проводил любительский анализ наскальных рисунков. Эти рисунки присутствуют в более чем 400 пещерах по всей Европе и самые старшие из них имеют возраст около 25 тыс. лет. Археологи были смущены значением точек и других знаков на рисунках. Письмо было обнаружено еще 150 лет назад, однако никто не мог расшифровать его. Поэтому Бен Бэкон решил попытаться расшифровать эти отметки.

67-летний мужчина провел много часов в интернете и Британской библиотеке, просматривая фотографии пещерных рисунков и таким образом собрал как можно больше данных. Начав работу над исследованиями, археолог-любитель смог привлечь в свою команду друзей и ученых – два профессора британских университетов.

Британский археолог-любитель расшифровал самое древнее письмо в истории Homo sapiens - фото 2

Совместными усилиями выяснилось, что письмо с точками и другими символами касается репродуктивных циклов животных, а также лунного календаря. Например, линии или точки будут означать лунные месяцы. Четыре таких знака отвечают через четвертый месяц после начала весны. Тогда знак, похожий на букву Y, употреблялся для обозначения времени родов определенных животных. Это важное открытие, показывающее, что знание о сезоне размножения своих жертв могло помочь людям каменного века формировать большие стада животных, которые были базой питания для них.

"Результаты показывают, что охотники-собиратели Ледникового периода первыми использовали системный календарь и отметки для записи информации об основных экологических событиях в этом календаре", — говорит профессор Пол Петтитт из Даремского университета.

Британский археолог-любитель расшифровал самое древнее письмо в истории Homo sapiens - фото 3

Бэкон считает, что это открытие может изменить наше понимание сообществ каменного века.

"Их традиционно считали суеверными людьми, которые пытаются использовать охотничью магию, чтобы убивать животных. Знаки являются научной базой данных, которую они создают на протяжении многих лет, а иногда и десятилетий", — говорит археолог-любитель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о британском ведущем, который посмеялся над Путиным в прямом эфире.

Также "Комментарии" писали об исследовании, которое показало самую умную породу собак.



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Источник: https://www.bbc.com/news/uk-england-london-64162799
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