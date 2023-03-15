Айсберг размером в два Киева откололся от ледника (ВИДЕО)



















В январе 2023 г. от Антарктиды откололся огромный айсберг А81. Первые трещины фиксировались еще 10 лет до момента оделения, а теперь мы можем наблюдать за видеоматериалами ученых, летающих на самолете над айсбергом в море Ведделла. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на British Antarctic Survey.

Айсберг в Антарктиде. Фото из открытых источников

Недавний айсберг А81, отколовшийся от антарктического шлейфа является одним из самых больших, его площадь составляет 1500 кв. км, что почти в два раза превышает площадь Киева – 839 кв. км. Ученые несколько десятилетий изучают таяние антарктических ледников. Одной из таких точек стала станция "Галлей", расположенная вблизи моря Ведделла. Станция, ранее находившаяся на отколовшемся леднике, но благодаря мобильности, ученые ее перенесли вглубь Антарктиды для дальнейших опытов.

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Именно благодаря ученым удалось снять видео, где заметно, как большой кусок льда размером две столицы Украины отрывается от Антарктиды и попадает в свободное плавание в море Ведделла.





"Айсберг такого размера будет иметь большое влияние на океанские экосистемы, которые поддерживают богатое разнообразие морской жизни, встречающейся в этом регионе Антарктиды. Эти влияния могут быть как положительными, так и отрицательными", — сообщает эколог Герайнт Тарлинг.

С момента откола в январе 2023 года айсберг А81 уже преодолел более 150 км.

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