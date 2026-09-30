Активность Солнца окончательно перейдет все границы: названы даты нового опасного шторма

В последние несколько дней геомагнитная активность оставалась относительно спокойной, однако в начале октября ситуация может измениться. Специалисты прогнозируют новое возмущение магнитного поля Земли, предварительно классифицируемое как магнитную бурю уровня G1.

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По информации Британской геологической службы, причиной грядущего геомагнитного возмущения может стать выброс корональной массы, произошедший на Солнце 28 сентября. Поток солнечного вещества был ориентирован в сторону Земли. Ожидается, что он может взаимодействовать с магнитным полем нашей планеты 1-2 октября.

Пока геомагнитная ситуация остается преимущественно спокойной. По данным Meteoagent, 30 сентября К-индекс составляет около 1,7, что соответствует зеленому уровню активности. Солнечная вспышка класса С8 оценивается как показатель желтого уровня. В то же время, прогноз свидетельствует о постепенном усилении геомагнитных колебаний.

Ожидается, что 1 октября К-индекс будет оставаться примерно на нынешнем уровне. Уже 2 октября он может возрасти до 4,7, что соответствует желтому уровню геомагнитной активности. Именно в этот период приходится вероятное усиление воздействия солнечного выброса.

Магнитные бури могут по-разному ощущаться людьми. Часть метеочувствительных людей сообщает о головных болях, головокружении, слабости, сонливости или тошноте во время периодов повышенной солнечной активности. Также могут возникать колебания АД, дискомфорт в суставах и спине и обострение хронических проблем. В то же время реакция организма на геомагнитные возмущения индивидуальна, а научные данные относительно прямого влияния магнитных бурь на самочувствие человека остаются неоднозначными. Поэтому ухудшение состояния здоровья не следует автоматически связывать только с активностью Солнца.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал об опасной магнитной буре 17 сентября.