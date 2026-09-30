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Активність Сонця остаточно перейде всі межі: названо дати нового небезпечного шторму

Експерти застерігають метеочутливих людей: нова магнітна буря може позначитися на їхньому самопочутті

30 вересня 2026, 11:10
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Клименко Елена

Протягом останніх кількох днів геомагнітна активність залишалася відносно спокійною, однак на початку жовтня ситуація може змінитися. Фахівці прогнозують нове збурення магнітного поля Землі, яке попередньо класифікують як магнітну бурю рівня G1.

Активність Сонця остаточно перейде всі межі: названо дати нового небезпечного шторму

Фото: з відкритих джерел

За інформацією Британської геологічної служби, причиною майбутнього геомагнітного збурення може стати викид корональної маси, який стався на Сонці 28 вересня. Потік сонячної речовини був спрямований у бік Землі. Очікується, що він може взаємодіяти з магнітним полем нашої планети 1–2 жовтня.

Наразі геомагнітна ситуація залишається переважно спокійною. За даними Meteoagent, 30 вересня К-індекс становить близько 1,7, що відповідає зеленому рівню активності. Сонячний спалах класу С8 оцінюється як показник жовтого рівня. Водночас прогноз свідчить про поступове посилення геомагнітних коливань.

Очікується, що 1 жовтня К-індекс залишатиметься приблизно на нинішньому рівні. Вже 2 жовтня він може зрости до 4,7, що відповідає жовтому рівню геомагнітної активності. Саме на цей період припадає ймовірне посилення впливу сонячного викиду.

Магнітні бурі можуть по-різному відчуватися людьми. Частина метеочутливих людей повідомляє про головний біль, запаморочення, слабкість, сонливість або нудоту під час періодів підвищеної сонячної активності. Також можуть виникати коливання артеріального тиску, дискомфорт у суглобах і спині та загострення хронічних проблем. Водночас реакція організму на геомагнітні збурення є індивідуальною, а наукові дані щодо прямого впливу магнітних бур на самопочуття людини залишаються неоднозначними. Тому погіршення стану здоров’я не варто автоматично пов’язувати лише з активністю Сонця.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав про небезпечну магнітну бурю 17 вересня. 



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