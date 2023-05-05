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Знаковый день: что такое пенумбральное лунное затмение и когда его можно будет увидеть в Украине

Сегодня, 5 мая, в Украине можно стать свидетелем уникального зрелища - увидеть первое лунное затмение 2023 года. Оно будет полутеневым

сегодня, 12:45
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Автор:

Белоокая Ира








Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на "24 канал". Это второе по количеству затемнения в этом сезоне.

Знаковый день: что такое пенумбральное лунное затмение и когда его можно будет увидеть в Украине

Лунное затмение. Иллюстративное фото

По информации ресурса, оно начнется 5 мая в 18:15 по киевскому времени. Четче всего его будет видно в 20:24. Именно тогда, при благоприятных погодных условиях, украинцы смогут увидеть пенумбральное, то есть полутеневое лунное затмение своими глазами. Завершится оно в 22:32. Наблюдать за зрелищем можно будет непосредственно в небе или онлайн.


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Больше всего, для этого подойдет открытая лужайка или поле за городом, где нет лишнего света, а небо – безоблачное. Чтобы увидеть затемнение невооруженным глазом, следует смотреть в небо несколько минут подряд, чтобы привыкнуть к темноте. Если погода испортится и выпадет дождь, понаблюдать явление украинцам, можно будет, разве что — онлайн.


Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что первая леди Украины в очередной раз поразила стилем: Зеленская прибыла в Лондон на церемонию коронации Чарльза ІІІ. Супруга президента Украины Елена Зеленская примет участие в коронации Чарльза ІІІ, которая состоится 6 мая. Свой визит в Великобританию и Северную Ирландию первая леди Украины начала с Лондона. Там, Зеленскую приветливо встретил премьер Британии и его супруга Риши Сунака Акшата Мурти.

Напомним, "Комментарии" писали, как украинцы могут оформить помощь при рождении ребенка находясь за границей. Если во время временного пребывания за границей у украинцев родился ребенок, документы на назначение помощи можно подать онлайн. Чтобы получить деньги, родители должны прислать заявление о назначении помочь и соответствующие документы в орган социальной защиты в Украине по зарегистрированному месту жительства.





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Источник: https://24tv.ua/tech/yak-pobachiti-napivtinove-misyachne-zatemnennya-ukrayini-5-travnya_n2307099
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