Зимний шторм в Карпатах: там объявили об оранжевом уровне опасности

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Белоокая Ира
Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на данные Украинского гидрометеорологического центра.
В Карпатах выпал снег и резко снизилась температура
О том, что погода испортилась, сообщают спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста:
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В то же время в Карпатах объявили оранжевый уровень опасности, отмечают синоптики Украинского гидрометцентра.
В то же время, на востоке Закарпатья объявили желтый уровень опасности. А на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области, возможен и уровень снеголавинной опасности.
В целом же по Украине 27 и 28 апреля прогнозируют заморозки. Уже в четверг ночью они ожидаются в западных областях, а в пятницу – в Винницкой и Житомирской областях.
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Речь шла на портале "Комментарии" и о том, сколько уже удалось заработать безработным, которые привлечены к проекту "Армия восстановления". Более 15 тысяч нетрудоустроенных граждан, являющихся участниками проекта "Армия восстановления", заработали 100 млн грн за выполнение общественно полезных работ.
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