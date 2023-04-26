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Зимний шторм в Карпатах: там объявили об оранжевом уровне опасности

В конце апреля, Карпаты заполонило зимнее ненастье: там поднялась метель, падает снег и возможно сход лавин.

26 апреля 2023, 11:35
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на данные Украинского гидрометеорологического центра.

Зимний шторм в Карпатах: там объявили об оранжевом уровне опасности

В Карпатах выпал снег и резко снизилась температура

О том, что погода испортилась, сообщают спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста:


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"ВНИМАНИЕ! Усложнение погодных условий! По состоянию на 08:00, 26.04.2023 в г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер западный 15-17 м/с, . Метель, падающий снег. Температура воздуха -5°C", – добавляют там.

В то же время в Карпатах объявили оранжевый уровень опасности, отмечают синоптики Украинского гидрометцентра.

"26 апреля в связи с ожидаемыми осадками в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", — заявляют в сообщении.

В то же время, на востоке Закарпатья объявили желтый уровень опасности. А на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области, возможен и уровень снеголавинной опасности.

В целом же по Украине 27 и 28 апреля прогнозируют заморозки. Уже в четверг ночью они ожидаются в западных областях, а в пятницу – в Винницкой и Житомирской областях.

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Речь шла на портале "Комментарии" и о том, сколько уже удалось заработать безработным, которые привлечены к проекту "Армия восстановления". Более 15 тысяч нетрудоустроенных граждан, являющихся участниками проекта "Армия восстановления", заработали 100 млн грн за выполнение общественно полезных работ.



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