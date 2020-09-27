kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.09.2020

BTC/USD

10810.76

ETH/USD

359.19

LTC/USD

45.85

НБУ 29.09.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.12

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Зимнее время: когда украинцам переводить часы в этом году
commentss НОВОСТИ Все новости

Зимнее время: когда украинцам переводить часы в этом году

Благодарю этому украинцы смогут поспать на час дольше

27 сентября 2020, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

В последнее воскресенье второго осеннего месяца в Украине традиционно переводят стрелки часов на час назад. Как сообщают "Комментарии", переход на зимнее время регулирует Постановление Кабинета министров Украины о порядке исчисления времени от 13 мая 1996 года.

Зимнее время: когда украинцам переводить часы в этом году

Так, в 2020 году переход на зимнее время произойдет в ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября. Украинцам необходимо будет передвинуть стрелки часов на час назад в 4:00. Отметим, что такой маневр подарит возможность в этот день поспать на час дольше.

Чтобы не забыть об этом дне, напомним, что 25 октября в этом году в Украине состоятся местные выборы.

Напомним, в нынешнем году в октябре синоптики не прогнозируют аномальных скачков температуры или рекордного количества осадков. Об этом говорится в прогнозе погоды Украинского гидрометеорологического центра.

Ранее сообщалось, сколько выходных в Украине будет в октябре 2020 года. В частности, у украинцев будет один дополнительный выходной посреди рабочей недели, приуроченный ко Дню защитника Украины.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости