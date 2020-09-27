Зимнее время: когда украинцам переводить часы в этом году

В последнее воскресенье второго осеннего месяца в Украине традиционно переводят стрелки часов на час назад. Как сообщают "Комментарии", переход на зимнее время регулирует Постановление Кабинета министров Украины о порядке исчисления времени от 13 мая 1996 года.

Так, в 2020 году переход на зимнее время произойдет в ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября. Украинцам необходимо будет передвинуть стрелки часов на час назад в 4:00. Отметим, что такой маневр подарит возможность в этот день поспать на час дольше.

Чтобы не забыть об этом дне, напомним, что 25 октября в этом году в Украине состоятся местные выборы.

Напомним, в нынешнем году в октябре синоптики не прогнозируют аномальных скачков температуры или рекордного количества осадков. Об этом говорится в прогнозе погоды Украинского гидрометеорологического центра.

Ранее сообщалось, сколько выходных в Украине будет в октябре 2020 года. В частности, у украинцев будет один дополнительный выходной посреди рабочей недели, приуроченный ко Дню защитника Украины.

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