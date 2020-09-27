Зимнее время: когда украинцам переводить часы в этом году

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Таисия Ерохина
В последнее
воскресенье второго осеннего месяца в Украине традиционно переводят стрелки
часов на час назад. Как сообщают "Комментарии", переход на зимнее время
регулирует Постановление Кабинета министров Украины о порядке исчисления
времени от 13 мая 1996 года.
Так, в 2020 году
переход на зимнее время произойдет в ночь с субботы, 24 октября, на
воскресенье, 25 октября. Украинцам необходимо будет передвинуть стрелки часов
на час назад в 4:00. Отметим, что такой маневр подарит возможность в этот день
поспать на час дольше.
Чтобы не забыть
об этом дне, напомним, что 25 октября в этом году в Украине состоятся местные выборы.
Напомним, в нынешнем году в
октябре синоптики не прогнозируют аномальных скачков температуры или рекордного
количества осадков. Об этом говорится в прогнозе
погоды Украинского гидрометеорологического центра.
Ранее сообщалось,
сколько выходных в Украине будет в октябре 2020 года. В частности, у украинцев
будет один дополнительный
выходной посреди рабочей недели, приуроченный ко Дню защитника Украины.
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