График дополнительных выходных в Украине: когда будем отдыхать в октябре

В грядущем месяце в Украине будет дополнительный выходной. Он выпадает по случаю Дня защитника Украины, который в этом году отмечают в среду, 14 октября. Невзирая на то, что праздник выпадает на будний день, о переносе речи нет: отдыхать будем среди недели.

Отметим, что в этот день также православные празднуют большой праздник - Покров Пресвятой Богородицы. Тем временем для школьников в конце октября запланированы каникулы.

Напомним, международная команда специалистов по человеческому поведению и охране труда под руководством футуриста Уильяма Хайэма представила уникальное творение - восковую фигуру “Эмма”. Именно так, по мнению ученых, будет выглядеть человек, работающий в офисе за компьютером более 20 лет. Видео команда исследователей показала на YouTube.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!